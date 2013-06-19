ثبت نام رایگان جوانان در کتابخانه های عمومی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نويد محمدنيا عصر چهارشنبه در جلسه اعضاء ستاد هفته جوان استان اردبیل با تشریح برنامه های این هفته افزود: تلاش می شود به بهانه هفته جوان، توجه جوانان و نسل آینده را به توسعه فرهنگ مطالعه جلب کنیم.

وی استفاده رايگان جوانان از فضاهاي هنري، فرهنگي، موزه هاي تاريخي و محيط زيست و اماكن ورزشي، صدور مرخصي تشويقي براي تعدادي از سربازان جوان و منتخب و برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دانش آموزان را از ديگر برنامه هاي اين هفته برشمرد.

سرپرست معاونت فرهنگي و امور جوانان استان یادآور شد: برگزاري مسابقه مقاله نويسي با موضوع جوان و نقش آن در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي، برگزاري نمايشگاه حريم ريحانه، برگزاري جشن آفتاب عالمتاب و برگزاري كارگاه "جوان، خلاقيت و مسير تعالي" از دیگر برنامه هاي فرهنگي اين هفته است.

وي همچنین از برگزاري سلسله جشنهاي مردمي با همكاري سازمانهاي مردم نهاد خبر داد و اضافه کرد: برگزاري نشستهاي هم انديشي و گفتمانهاي ديني و فرهنگي در حوزه جوانان در سطح استان و ديدار با خانواده شهداي جوان از برنامه هاي آغازين هفته جوان است.

محمدنيا برگزاري مسابقات كشتي يادواره شهيد شاپور برزگر، برگزاري مسابقات طناب كشي و ورزش صبحگاهي را نيز از برنامه هاي ورزشي برشمرد كه باهمكاري هيئت هاي ورزشي در طول اين هفته برگزار مي شود.

وی با بیان اینکه اين برنامه ها توسط اعضاي ستاد ساماندهي امور جوانان استان اردبيل برگزار مي شود، عنوان کرد: جوانان علاقمند استان جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص جزئيات برنامه هاي مذكور مي توانند با معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان به شماره تلفن 22255941 تماس بگیرند.

برگزاری همايش جوان، خانواده و مهرورزي ويژه دختران جوان در اردبيل

دبير جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني استان اردبيل نیز از برگزاري همايش جوان، خانواده و مهرورزي به مناسبت سالروز ميلاد حضرت علي اكبر(ع) و روز جوان ويژه دختران جوان در اردبيل خبر داد.

سارا حقي متذکر شد: در سالروز ميلاد حضرت علي اكبر (ع) و روز جوان و در راستاي تعامل و همکاري با ستاد امور جوانان کميته بانوان و خانواده استان اردبيل، همايش بزرگ جوان، خانواده و مهرورزي ويژه بانوان و دختران جوان در اردبيل برگزار مي شود.

وي با اشاره به اعزام سخنران به اين همايش تصریح کرد: در اين همايش برنامه هائي از قبيل ورزش صبحگاهي، مسابقه ورزشي، تجليل از دختران جوان موفق برگزار مي شود و استاد حوزه علميه اعزامي از تبليغات اسلامي به سخنراني و پرسش و پاسخ در خصوص حجاب و عفاف مي پردازد.

به گفته دبير جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني استان اين همايش با حضور اقشار مختلف بانوان و اعضاي هيئات مذهبي خواهران، پنجشنبه 30 خرداد در محل پارک بانوان اردبيل برگزار مي شود.