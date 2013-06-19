100 بقعه متبرکه و امامزاده استان تهران غرق در جشن و سرور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) مراسم جشن و شادمانی در بقاع متبرکه و امامادگان استان تهران در قالب برنامه های متنوعی از قیبل سخنرانی، مولودی خوانی و قرائت قرآن توسط قاریان بین المللی با حضور عموم مردم برگزار می شود.

در شهر قدس امامزاده حضرتین(ع)، در اسلام شهر امامزادگان یحیی و عقیل(ع)،در پاکدشت امامزاده صاحب(ع)،در شهریار امامزگان اسماعیل(ع)، ابراهیم (ع) ملارد، بی بی سکینه(ع)، هادی(ع) و قاسم بید گنه پذیرای مردم خداجو در روز نیمه شعبان هستند.

آستان مقدس امامزاده زید(ع) و امامزاده سید نصرالدین(ع) در جنوب تهران، امامزاده اهل بن علی در جنوب شرق، امامزاده معصوم (ع)، امامزاده حسن(ع)، امامزاده عبدالله(ع)و بقعه شیخ طرشتی(ره) در جنوب غرب تهران میزبان این جشن بزرگ است.

همچنین در شرق تهران امامزادگان یحیی (ع) و محمد(ع)، در شمال شرق امامزادگان عبدالله(ع)، سلطان مطهر(ع)، پنج تن(ع) لویزان، امامزاده علی اکبر(ع) چیذر، امامزاده صالح (ع) تجریش، امامزاده صالح(ع) فرحزاد، امامزاده قاسم (ع) زرگنده، امامزاده اسماعیل(ع) چیذر و امامزادهاسماعیل(ع) زرگنده مراسم ویژه نیمه شعبان برگزار می شود.

در شمالغرب تهران نیز امامزادگان علی بن جعفر(ع)، سید جعفر(ع)، حمیده خاتون(س)، عینعلی و زینعلی(ع) و داوود(ع)، در فیروزکوه امامزاده اسماعیل(ع) و میر سید(ع) میگون، در لواسان امامزاده فضل بن علی(ع) ودر ورامین امامزادگان جعفرپیشوا(ع)، بی بی زبیده(ع)، بی بی هاجر (ع) ، کوکب الدین(ع) و سید فتح الله(ع) میزبان جشن بزرگ عید نیمه شعبان خواهند بود.

در شهرستان دماوند امامزدگان هاشم(ع)، شمس الدین محمد(ع) ،امامزادگان باقر(ع)، امامزاده حسن(ع)، امامزاده عماد(ع) و سید لطیف(ع) در رباط کریم و در شهر ری امامزاده عبدالله (ع)، امامزاده هادی(ع)، امامزده بی بی زبیده(س)، امامزاده ابوالحسن (ع) و همچنین بقعه شیخ صدوق(ره) میزبان مردم در عید بزرگ شعبانیه است.