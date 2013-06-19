اصول تربیت اجباری بر رفتار زندانی مؤثر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرمحبی بعدازظهر چهارشنبه در جمع مددجویان افزود: این برنامه ها زمانی مؤثر واقع خواهد شد که خود زندانی موافق بوده و مشارکت فعال داشته باشد.

وی بیان داشت: مددجویان باید در راستای ارتقای روحیه، بالا بردن روحیه همکاری و از همه مهمتر اصلاح رفتار مطلوب در بر نامه هایی که در زندان اجراء می شود، شرکت کنند.

محبی اظهار داشت: مشارکت در برنامه های فرهنگی، تربیت بدنی، احکام و قرآن بر رفتار و جسم و روح تاثیر مثبتی خواهد داشت.

وی افزود: مشارکت در برنامه های زندان باعث ارتقاء سطح سلامت رفتاری خواهد شد و مشکلات بیکاری و عدم بر نامه ریزی زندانیان را مرتفع می کند.

مدیر کل زندانهای استان عنوان کرد: عمل به قانون وآئین نامه سازمان زندانها در پیشبرد اهداف این نهاد بسیار مؤثر است.

محبی تصریح کرد: آیین نامه زندانها فصل الخطاب برنامه های زندان و زندانیان است که اگر به مفاد آن احترام گذاشته شود، زندان مأمن مناسبی برای تحمل حبس خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم رعایت بهداشت شخصی و گروهی اظهار داشت: رعایت نظافت شخصی و عمومی باید در اولویت بر نامه های بهداشتی قرار بگیرد.

محبی افزود: مددجویان نیز باید برای رفاه حال خود و دیگران، مقررات زندان را به نحو شایسته ای رعایت کنند.