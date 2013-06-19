برپایی نمایشگاه عکس "خشت خشت این خاک" در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی عکس "خشت خشت این خاک" توسط کانون عکس و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در فرهنگسرای علامه قطب الدین رازی ورامینی برپا خواهد شد.

گفتنی است، آثار توسط گروهی از هنرجویان دوره های تخصصی عکاسی کانون عکس شهرستان ورامین و زیر نظر استاد علیرضا بختیاری تهیه شده است.

نسترن محمدی صادقی، ستاره خسروآبادی، نگین وزیری زاده، غزاله علیدوستی و آرزو مختاری هنرجویانی هستند که آثارشان در نمایشگاه برای بازدید عموم قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند از اول تا ششم تیرماه و از ساعت 9 الی 19 برای بازدید به فرهنگسرای رازی واقع در میدان رازی ورامین مراجعه کنند.

ثبت نام 379 دانش آموز در پایه دوم راهنمایی مدارس فیروزکوه

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه از ثبت نام 187 دانش آموز دختر و 192 دانش آموز پسر در پایه دوم راهنمایی در فیروزکوه خبر داد.

سومین جلسه ستاد ثبت نام شهرستان فیروزکوه برگزار شد که علی نور محمدی دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در این نشست در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبل توضیحاتی را بیان کرد و از ثبت نام 187 دانش آموز دختر و 192 دانش آموز پسر در پایه دوم راهنمایی خبر داد و گفت: مدیران مدارس به نحوی نسبت به تسریع ثبت نام به اولیاء دانش آموزان اطلاع رسانی کنند.

یعقوب ایمانی مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه نیز در این جلسه در زمینه نحوه اطلاع رسانی اولیاء و دانش آموزان و چگونگی ثبت نام در مدارس بر اساس مصوبات اداره توضیحات مبسوطی ارائه کرد.