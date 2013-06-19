  1. استانها
  2. تهران
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۵۱

اخبار استان تهران/

برپایی نمایشگاه عکس "خشت خشت این خاک" در ورامین

برپایی نمایشگاه عکس "خشت خشت این خاک" در ورامین

استان تهران - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس گروهی با عنوان "خشت خشت این خاک"، توسط کانون عکس شهرستان ورامین برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی عکس "خشت خشت این خاک" توسط کانون عکس و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در فرهنگسرای علامه قطب الدین رازی ورامینی برپا خواهد شد.

گفتنی است، آثار توسط گروهی از هنرجویان دوره های تخصصی عکاسی کانون عکس شهرستان ورامین و زیر نظر استاد علیرضا بختیاری تهیه شده است.

نسترن محمدی صادقی، ستاره خسروآبادی، نگین وزیری زاده، غزاله علیدوستی و آرزو مختاری هنرجویانی هستند که آثارشان در نمایشگاه برای بازدید عموم قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند از اول تا ششم تیرماه و از ساعت 9 الی 19 برای بازدید به فرهنگسرای رازی واقع در میدان رازی ورامین مراجعه کنند.

ثبت نام 379 دانش آموز در پایه دوم راهنمایی مدارس فیروزکوه

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه از ثبت نام 187 دانش آموز دختر و 192 دانش آموز پسر در پایه دوم راهنمایی در فیروزکوه خبر داد.

سومین جلسه ستاد ثبت نام شهرستان فیروزکوه برگزار شد که علی نور محمدی دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در این نشست در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبل توضیحاتی را بیان کرد و از ثبت نام 187 دانش آموز دختر و 192 دانش آموز پسر در پایه دوم راهنمایی خبر داد و گفت: مدیران مدارس به نحوی نسبت به تسریع ثبت نام به اولیاء دانش آموزان اطلاع رسانی کنند.

یعقوب ایمانی مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه نیز در این جلسه در زمینه نحوه اطلاع رسانی اولیاء و دانش آموزان و چگونگی ثبت نام در مدارس بر اساس مصوبات اداره توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

کد مطلب 2080550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها