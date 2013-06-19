شرکای غربی مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگو کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف گفت: شرکای غربی روسیه باید مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگوهای صلح پس از موافقت دمشق، وادار کنند.



وی افزود: توپ هم اکنون در زمین شرکای ما است و ما انتظار داریم که آنها با فعالیت های خود مخالفان را مجبور به گفتگو کنند و روسیه نیز مقامات سوری را برای ضرورت اتخاذ موضع جدی در قبال مشارکت در نشست ژنو 2 راضی خواهد کرد، اما مسکو قصد ندارد که دولت سوریه را مجبور به گفتگویی کند که نتایج آن از قبل مشخص باشد.

گاتیلوف بیان کرد: مخالفان سوری تاکنون در مشارکت خود در نشست بین المللی موضعی اتخاذ نکرده اند و ما شنیده ایم که آنها اعلام کرده اند تا زمانی که سلاح و برتری نظامی نداشته باشند به نشست ژنو پا نخواهند گذاشت.آنها قاعده و اصولی که برای گفتگو بر روی آن تکیه کنند ندارند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: کارشناسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی و سازمان بهداشت جهانی باید تحقیق جامعی درباره به کارگیری احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه داشته باشند.

از سوی دیگر یوری اوشاکف معاون رئیس جمهوری روسیه گفت: روسیه به طور قانونی به سوریه سلاح ارسال می کند و قرارداد های جدید سلاح به سوریه ندارد.