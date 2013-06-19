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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

گنادی گاتیلوف:

شرکای غربی مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگو کنند

شرکای غربی مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگو کنند

معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به موافقت دمشق با شرکت در نشست ژنو2 از شرکای غربی مسکو نیز خواست که مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگوها کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف گفت: شرکای غربی روسیه باید مخالفان سوری را وادار به شرکت در گفتگوهای صلح پس از موافقت دمشق، وادار کنند.

وی افزود: توپ هم اکنون در زمین شرکای ما است و ما انتظار داریم که آنها با فعالیت های خود مخالفان را مجبور به گفتگو کنند و روسیه نیز مقامات سوری را برای ضرورت اتخاذ موضع جدی در قبال مشارکت در نشست ژنو 2 راضی خواهد کرد، اما مسکو قصد ندارد که دولت سوریه را مجبور به گفتگویی کند که نتایج آن از قبل مشخص باشد.

گاتیلوف بیان کرد: مخالفان سوری تاکنون در مشارکت خود در نشست بین المللی موضعی اتخاذ نکرده اند و ما شنیده ایم که آنها اعلام کرده اند تا زمانی که سلاح و برتری نظامی نداشته باشند به نشست ژنو پا نخواهند گذاشت.آنها قاعده و اصولی که برای گفتگو بر روی آن تکیه کنند ندارند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: کارشناسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی و سازمان بهداشت جهانی باید تحقیق جامعی درباره به کارگیری احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه داشته باشند.

از سوی دیگر یوری اوشاکف معاون رئیس جمهوری روسیه گفت: روسیه به طور قانونی به سوریه سلاح ارسال می کند و قرارداد های جدید سلاح به سوریه ندارد.

 

کد مطلب 2080553

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