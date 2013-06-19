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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۴۱

با هشدار به اشغالگران قدس؛

جنبش فتح به مقاومت روی می آورد

جنبش فتح به مقاومت روی می آورد

کمیته مرکزی جنبش فتح به رژیم صهیونیستی هشدار داد که در صورت ادامه سیاست های خصمانه علیه فلسطینی ها به گزینه مقاومت روی خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، کمیته مرکزی جنبش فتح تهدید کرد در صورت شکست تلاشهای سازش و مخالفت کابینه رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور مستقل فلسطین به گزینه های جایگزین روی خواهد آورد.

فتح بیان کرد: مردم فلسطین و در پیشاپیش آنها جنبش فتح همه گزینه ها را در راستای حق مشروع خود برای مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی و رهایی از شر آنها برای همیشه در اختیار دارد.

در این بیانیه آمده است: محمود عباس(ابومازن) با فشارهای داخلی فراوان برای پیگیری حقوق فلسطینی ها در مجامع بین المللی روبرو است.

 

کد مطلب 2080556

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