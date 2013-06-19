جنبش فتح به مقاومت روی می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، کمیته مرکزی جنبش فتح تهدید کرد در صورت شکست تلاشهای سازش و مخالفت کابینه رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور مستقل فلسطین به گزینه های جایگزین روی خواهد آورد.

فتح بیان کرد: مردم فلسطین و در پیشاپیش آنها جنبش فتح همه گزینه ها را در راستای حق مشروع خود برای مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی و رهایی از شر آنها برای همیشه در اختیار دارد.

در این بیانیه آمده است: محمود عباس(ابومازن) با فشارهای داخلی فراوان برای پیگیری حقوق فلسطینی ها در مجامع بین المللی روبرو است.