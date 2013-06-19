روزانه 700 تن پسماند در استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقافرهادی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان ایمنی، بهداشت و محیط زیست واحدهای صنعتی و خدماتی استان که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: روزانه 700 تن پسماند شامل زباله های شهری، نخاله ساختمانی، پلاستیک، کاغذ وو مقوا، زائدات سبزیجات و پسماندهای کشاورزی و دو تن پسماند بیمارستانی در استان تولید می شود که بیشترین آلودگی را در خاک و آب بر جا می گذارد.



وی افزود: از لحاظ مدیریت پسماند در ردیف استانهای شاخص کشور هستیم و با انتقال محل جمع آوری زباله از لیا به محمدآباد مشکل جمع آوری و امحاء

زبلاه و پسماندهای عادی در استان حل می شود.



آقا فرهادی تصریح کرد: در حال حاضر از بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی استان 17 واحد آلایندگی دارد که با تذکر لازم و پیگیریهای انجام شده برای رفع آنها اقدام شده است.



سیاوش شمسی پور معاون فنی محیط زیست استان قزوین هم در این کارگاه اظهارداشت: خوشبختانه قزوین در زمینه مدیریت زباله های بیمارستانی در رده های بالایی قرار دارد و تمامی بیمارستانهای استان به سیستم زباله سوز مجهز شده اند که این کار در سالم سازی محیط زیست و سلامت استان نقش مهمی دارد.



وی افزود: در خصوص نحوه دفع بهداشتی پسماندهای صنعتی هم برنامه ریزی خوبی شده و تا آماده شدن مکان مناسب این طرح واحدهای تولیدی و صنعتی موظف شده اند نسبت به نگهداری پسماند خود اقدام کنند تا با مشکلات زیست محیطی مواجه نشویم.



این مسئول بیان کرد: مکان جدیدی در اطراف شهر ساوه برای دفن بهداشتی پساب های صنعتی استان پیش بینی شده که بتدریج این مواد به مکان جدید منتقل خواهد شد.



