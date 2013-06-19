روزانه 700 تن پسماند در استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقافرهادی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان ایمنی، بهداشت و محیط زیست واحدهای صنعتی و خدماتی استان که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: روزانه 700 تن پسماند شامل زباله های شهری، نخاله ساختمانی، پلاستیک، کاغذ وو مقوا، زائدات سبزیجات و پسماندهای کشاورزی و دو تن پسماند بیمارستانی در استان تولید می شود که بیشترین آلودگی را در خاک و آب بر جا می گذارد.
وی افزود: از لحاظ مدیریت پسماند در ردیف استانهای شاخص کشور هستیم و با انتقال محل جمع آوری زباله از لیا به محمدآباد مشکل جمع آوری و امحاء
زبلاه و پسماندهای عادی در استان حل می شود.
آقا فرهادی تصریح کرد: در حال حاضر از بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی استان 17 واحد آلایندگی دارد که با تذکر لازم و پیگیریهای انجام شده برای رفع آنها اقدام شده است.
سیاوش شمسی پور معاون فنی محیط زیست استان قزوین هم در این کارگاه اظهارداشت: خوشبختانه قزوین در زمینه مدیریت زباله های بیمارستانی در رده های بالایی قرار دارد و تمامی بیمارستانهای استان به سیستم زباله سوز مجهز شده اند که این کار در سالم سازی محیط زیست و سلامت استان نقش مهمی دارد.
وی افزود: در خصوص نحوه دفع بهداشتی پسماندهای صنعتی هم برنامه ریزی خوبی شده و تا آماده شدن مکان مناسب این طرح واحدهای تولیدی و صنعتی موظف شده اند نسبت به نگهداری پسماند خود اقدام کنند تا با مشکلات زیست محیطی مواجه نشویم.
این مسئول بیان کرد: مکان جدیدی در اطراف شهر ساوه برای دفن بهداشتی پساب های صنعتی استان پیش بینی شده که بتدریج این مواد به مکان جدید منتقل خواهد شد.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: روزانه 700 تن پسماند عادی در استان تولید می شود که با انتقال محل دفن زباله به محمدآباد گامی در مسیر سلامت محیط زیست برداشته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی آقافرهادی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان ایمنی، بهداشت و محیط زیست واحدهای صنعتی و خدماتی استان که در سالن باغستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: روزانه 700 تن پسماند شامل زباله های شهری، نخاله ساختمانی، پلاستیک، کاغذ وو مقوا، زائدات سبزیجات و پسماندهای کشاورزی و دو تن پسماند بیمارستانی در استان تولید می شود که بیشترین آلودگی را در خاک و آب بر جا می گذارد.
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