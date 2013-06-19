حاضریم کلاهک های هسته ای را کاهش دهیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فاکس نیوز"، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا که امروز در "براندنبورگ" آلمان سخن می گفت ضمن اعلام موضوع از سر گیری اقداماتش در جهت کاهش سلاح های هسته ای در جهان مدعی شد که آمریکا می تواند به عنوان یک بازدارنده تمام تلاش خود را برای از بین بردن سلاح های هسته ای انجام دهد.

اوباما در ادامه صحبتهایش پیشنهاد کاهش یک سوم از کلاهک های هسته ای روسیه و آمریکا را ارائه کرد که این میزان کاهش، تعداد کلاهک های هسته ای در هر یک از دو کشور را به هزار تا هزار و صد عدد خواهد رساند.

هم اکنون تعداد کلاهک های هسته ای آمریکا 1550 عدد است که این تعداد در دسامبر سال 2010 از سوی مجلس سنا به تصویب رسید.

باراک اوباما به احتمال فراوان برای پیشبرد هدف خود با برخی مقامات کنگره آمریکا نیز گفتگو خواهد داشت.

وی کاهش سلاح های هسته ای جهان را یکی از اهداف بلند مدت خود خوانده است.