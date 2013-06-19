آشنایی با قرآن بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین عصر چهارشنبه در بازدید از مهد قرآن استان قزوین گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) در عصر جاهلیت با قرآن کریم توانست مردم را به سوی معرفت و کمال دعوت کرده و دوری از صفات ناپسند را به آنها تعلیم دهد.



وی افزود: مهمترین هدف رسول گرامی اسلام از این کار تزکیه نفس و دور کردن افراد از آلودگی ها بود و امروز نیز فضای جامعه نیازمند تعلیمات دینی و نزدیک شدن به امور قرآنی است.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در میان جوانان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد زیرا تنها راه نجات ما از آسیبهای اخلاقی تمسک به قرآن و آموزه های دینی است.



وی با تقدیر از خدمات مسئولان مراکز قرآنی استان در پروش نونهالان، نوجوانان و جوانان مذهبی اظهارداشت: خوشبختانه در استان مراکز متعدد قرآنی وجود دارد و از خانواده ها انتظار می رود فرزندان خود را با این مراکز آشنا کرده تا از آیات نورانی قرآنی برخوردار شوند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: در شرایطی که شاهد تهاجم گسترده فرهنگی غرب در جامعه هستیم همه وظیفه داریم زمینه ارتباط بیشتر جوانان را با قرآن و آیات الهی فراهم کنیم و این کار با تقویت ارتباط روحانیون با مهدهای قرآنی محقق می شود.



در ابتدای این دیدار پرویز خوش پنجه مدیر مهد قرآن کریم استان قزوین گفت: در حال حاضر 24 کانون قرآنی در استان فعالیت می کند که 11 کانون در شهر قزوین و 13 کانون در سایر شهرها و مناطق استان است که در زمینه تفسیر، حفظ و قرائت فعال هستند.



وی افزود: مهد قرآن کریم استان توانسته در عرصه حفظ و قرائت قرآن در داخل کشور و نیز رقابت های بین المللی رتبه های برتری کسب کند و افتخار آفرین باشد.



خوش پنجه اظهارامیدواری کرد با حمایت بیشتر مسئولان استان شاهد گسترش فعالیتهای قرآنی و پیشبرد این برنامه های دینی در استان باشیم.





