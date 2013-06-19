اختصاص بیش از دو میلیارد ریال برای مبارزه با آفت گوجه فرنگی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،خسرو عمرانی چهار شنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، استان بوشهر یکی از قطب‌های تولید گوجه فرنگی خارج از فصل است تاکید کرد: با توجه به اهمیت تولید گوجه فرنگی خارج از فصل استان، بدین منظور امسال مبلغ 2میلیارد و 260 میلیون ریال از اعتبارات استانی و ملی جهت خرید 25 لیتر سم اختصاصی "اسپینوزاد "،سه هزار و 87 عدد" تله نوری خورشیدی" ،153 لیتر حشره کش "نیمازال "و برنامه رهاسازی حشرات مفید در سطح دو هزار و 500 هکتار اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته از عملکرد استان های در گیر آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی، استان بوشهر رتبه اول کشوری در نظارت بر اجرای مدیریت آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی(توتا) در سال 91 را به خود اختصاص داده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: این آفت با توان خسارت زایی زیاد ،تعداد نسل و زادآوری بالا می تواند تمام اندامهای هوایی گیاه را مورد حمله قرار دهد.

وی اظهار داشت برنامه ردیابی و پایش آفت از ابتدای فصل تولید نشاء در گلخانه ها و مزارع استان با نصب تله های نوری و فرمونی آغاز گردید.

عمرانی با بیان اینکه برای مبارزه با این آفت در سطح پنج هزار هکتار اراضی گوجه فرنگی اقدامات اساسی صورت گرفته است گفت: در سال گذشته 12هزار عدد تله دلتا،31هزار عدد فرمون شب پره،دو هزار و 700 لیتر نیمارین ،یک هزار و 20 کیلوگرم عوامل بیولوژیک B.T،دو هزار نسخه نشریه و پوستر آموزشی، سه هزار و 500 عدد تشت و رهاسازی حشرات مفید در سطح 5000 هکتار برای مبارزه با این آفت انجام شده است.

استان بوشهر با توليد سالانه ۵۳۰هزار تن رتبه اول توليد محصول گوجه فرنگي خارج از فصل را در كشور به خود اختصاص داده است.