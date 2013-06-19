150 مقاله به کنگره ملی مدیریت ورزشی در گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فضلی عصر چهارشنبه در پنجمین جلسه برگزاری این رویداد ملی در گرگان افزود: پس از بررسی داوران حدود 20 مقاله برای ارائه در این کنگره مورد قبول واقع شد که از این بین سه مقاله مربوط به گلستان است که به صورت سخنرانی ارائه می شود.

فضلی افزود: همچنین در این مراسم حدود 26 پوستر مورد قبول واقع شده و در این کنگره به عنوان مقالات پوستری رونمایی و ارائه می شود و از بین این مقالات پنج مقاله در کتاب چاپ می شود.

وی با بیان اینکه چهار کارگاه علمی در این همایش پیش بینی شده است ابراز داشت: از جمله کارگاه هایی که برای این همایش پیش بینی شده، کارگاه رهبری در ورزش است که با حضور مدیران و رهبران تربیت برای توسعه علمی ورزش برگزار می شود.

فضلی ادامه داد: کارگاه مدیریت پژوهش های ورزشی مخاطبین دومین کارگاهی است که دراین کنگره برگزار می شود که بیشتر مخاطبان آن را مسئولان علمی سراسر کشور و مدیران پژوهش ها که در شوراها پژوهش و فناوری عضو هستند، تشکیل می دهند.

وی با اشاره به سومین کارگاه این کنگره تصریح کرد: کارگاه شیوه های عملکرد ورزشکاران که توسط دکتر سلیمی برگزار می شدوهو بیشترین مخاطبان آن را مربیان ورزشی تشکیل می دهند.

دبیر چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی اضافه کرد: چهارمین کارگاه این مراسم کارگاه سلامت وآمادگی جسمانی کارکنان است و مدیران ورزشی در سازمان های می توانند در این کارگاه ها شرکت کنند.

وی با عنوان اینکه باید به کیفیت کارگاه ها و برگزاری مراسم توجه شود افزود: همچنین از هفته آینده باید شهر شکل کنگره را به خود پیدا کند و مسئولین کمیته ها باید توجه کنند که مردم توجه شان به این کنگره جلب شود.