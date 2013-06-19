توسعه صنايع تبديلي دستیابی به توليد ملي را هموار خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر چهارشنبه در بازدید از صنایع کشاورزی این شهرستان افزود: توجه جدي به صنايع تبديلي و فرآوري بخش كشاورزي براي رسيدن به اهدافي همچون افزايش ارزش افزوده محصولات توليد داخلي، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و غیره بسيار پراهميت است.

وی همچنین با اعلام اینکه با ايجاد و توسعه صنايع تبديلي مي توان ضايعات بخش كشاورزي را به حداقل ممكن رساند، اظهارداشت: حمايت از صنايع تكميلي، تبديلي و فرآوري بخش كشاورزي يعني حمايت از توليد در بخش كشاورزي است.

فرماندار املش گفت: محصولات خام را باید به بهترين شيوه ممكن با حداقل هزينه و بهترين كيفيت فرآوري و به شكل مناسب بسته بندي و سپس وارد بازار کرد.

وی در ادامه از وجود فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در املش اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی هدفمند باید از این ظرفیت ها نهایت بهره را در راستای اشتغال و رونق اقتصادی برد.

جعفری همچنین با بیان اینکه اجرای طرح های توسعه کشاورزی موجب رشد اقتصادی در این شهرستان خواهد شد، بیان داشت: این طرح ها می تواند موجب جهش در اقتصاد منطقه و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد مردم شود.