به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش عصر چهارشنبه در برنامه آغاز غنی‌سازی اوقات فراغت آسمانی‌ها در همدان افزود: طرح غنی‌سازی اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همدان در 438 کانون برگزار می‌شود.

فیض‌منش به فعالیت‌های تابستانی در این طرح اشاره و ابراز داشت: فعالیت‌های تابستانی از جمله کلاس‌های قرآنی روخوانی، روان خوانی، ترتیل و حفظ در این طرح جای دارند.

وی گفت:،کلاس‌های تقویتی و آموزشی ویژه دانش‌آموزان، کلاس‌های هنری معرق، خطاطی و نقاشی از جمله فعالیت‌هایی است که در این طرح در کانون‌های فرهنگی مساجد انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: در حوزه خواهران نیز علاوه بر کلاس‌های فوق، کلاس‌های قالیبافی، گلدوزی، خیاطی، سرمه‌دوزی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان ثبت نام اعضا در برنامه‌های تابستانی را آغاز کرده‌اند.

دبیر کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان تاکید کرد: این کانون‌ها در ایام تابستان دوره‌های آموزشی خود را در رشته‌های قرآنی، اخلاقی و تربیتی، کمک درسی، کامپیوتر و رشته‌های مختلف هنری از جمله نقاشی، گرافیک، خوشنویسی و هنرهای دستی به صورت ویژه آغاز می‌کنند.