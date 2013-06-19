  1. استانها
  2. همدان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰

طرح غنی‌سازی اوقات فراغت آسمانی‌ها در همدان آغاز شد

طرح غنی‌سازی اوقات فراغت آسمانی‌ها در همدان آغاز شد

همدان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از آغاز طرح غنی‌سازی اوقات فراغت آسمانی‌ها در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش عصر چهارشنبه در برنامه آغاز غنی‌سازی اوقات فراغت آسمانی‌ها در همدان افزود: طرح غنی‌سازی اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همدان در 438 کانون برگزار می‌شود.

فیض‌منش به فعالیت‌های تابستانی در این طرح اشاره و ابراز داشت: فعالیت‌های تابستانی از جمله کلاس‌های قرآنی روخوانی، روان خوانی، ترتیل و حفظ در این طرح جای دارند.

وی گفت:،کلاس‌های تقویتی و آموزشی ویژه دانش‌آموزان، کلاس‌های هنری معرق، خطاطی و نقاشی از جمله فعالیت‌هایی است که در این طرح در کانون‌های فرهنگی مساجد انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: در حوزه خواهران نیز علاوه بر کلاس‌های فوق، کلاس‌های قالیبافی، گلدوزی، خیاطی، سرمه‌دوزی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان ثبت نام اعضا در برنامه‌های تابستانی را آغاز کرده‌اند.

دبیر کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان همدان تاکید کرد: این کانون‌ها در ایام تابستان دوره‌های آموزشی خود را در رشته‌های قرآنی، اخلاقی و تربیتی، کمک درسی، کامپیوتر و رشته‌های مختلف هنری از جمله نقاشی، گرافیک، خوشنویسی و هنرهای دستی به صورت ویژه آغاز می‌کنند.

کد مطلب 2080575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها