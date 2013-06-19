رسیدگی به اعتراضات 70 نامزد انتخاباتی در شهریار

سید علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام نتایج شمارش آرای صندوقهای اخذ رای در شهرستان شهریار، برخی کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به این نتایج اعتراض داشتند که بنابر قانون، معترضان تا پایان وقت اداری روز گذشته فرصت داشتند تا شکایات خود را به ستاد انتخابات شهرستان اعلام کنند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تا پایان وقت اداری روز گذشته در حدود 70 شکایت از شهرهای مختلف به این ستاد ارسال شد و از صبح امروز نیز روند بررسی و رسیدگی به این اعتراضات در دستور کار هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: هیئت اجرایی نیز پنج روز فرصت دارد تا شکایات را بررسی کرده و نتایج نهایی را در زمان مقرر اعلام کند.

رئیس ستاد انتخابات شهریار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال بازشماری برخی صندوقهای اخذ رای، گفت: تلاش اعضای هیئت اجرایی بر این است که خواسته بحق کاندیداها بررسی شود و در صورتی که شکایات مطرح شده دارای مدارک مستند و مستدل بوده و تشخیص هیئت اجرایی نیز بر صحت ادعای نامزدها باشد، احتمال بازشماری آرای صندوقها در حوزه و شعب مربوطه وجود دارد.