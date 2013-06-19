حزب الله شرافتمندانه می جنگد نه پنهانی/ حریری آینده خود را در اجرای طرح آمریکایی- اسرائیلی می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: ما شهدایمان را ارج می نهیم و سرهای ما بالاست، زیرا آنها در راه خدا شهید شدند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: امروز ما در دفاع از طرح مقاومت مبارزه می کنیم و به خاطر کسی در شرق یا غرب، همسایه یا در داخل و نه در هیج مکانی نمی جنگیم، بلکه به خاطر دفاع از مقاومت می جنگیم. ما در دفاع از هیچ نظام، جماعت یا گروهی نمی جنگیم. حقایق را بیان می کنیم، اما برخی نمی خواهند که حقیقت را ببینند.برخی به جای اینکه به دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی توجه کنند توجه خود را به مکانهای دیگر معطوف کرده اند و در مسیر طاغوت حرکت می کنند.

وی افزود: ما امروز درباره ائتلاف آمریکا-اسرائیلی و تکفیری که قصد ویرانی سوریه مقاوم را دارد قرار گرفته ایم و امیدواریم که ملت سوریه با همه توان بتوانند از این بحران خارج شوند و تنها راه خروج از این بحران راهکار سیاسی و با تفاهم است، زیرا راههای دیگر سبب ویرانی سوریه می شود.

شیخ نعیم قاسم گفت: میان جبهه النصره که اعضای بدن انسان را می خورد و مدافعان سرزمین، حق و مقاومت تفاوت زیادی وجود دارد ما در مسیر مقاومت هستیم چه خوشایند برخی باشد چه نباشد و هرگز دنباله روز کسانی که دست به قتل و ویران می زننند و سرسپرده آمریکا و اسرائیل در منطقه هستند نخواهیم بود.

وی افزود: همه طاغوت ها در جهان و منطقه با همه ابزار و ادوات خود وارد سوریه شده اند.بیش از هشتاد کشور در سوریه هستند آنها در سوریه چه می کنند؟ چه از جان ملت سوریه می خواهند؟ مردم سوریه را به حال خود بگذارید.ما هنگامی که به وظیفه خود علیه طاغوتها عمل کردیم همه دنیا علیه ما به پا خاستند این طبیعی است، زیرا راه ما که آزادی و کرامت انسانی با خط مشی آنها متفاوت است ما از این حملات شگفت زده نشده ایم، زیرا قبلا نیز در سال 2006 شاهد این خصومتها بوده ایم.آنها ما را متهم به ویرانی لبنان می کردند شما از ما چه می خواهید؟آیا باید شاهد بمباران و قتل کودکان باشیم؟ آیا اجازه دهیم رژیم صهیونیستی بخشهایی از کشور ما را جدا کند و در آخر ماه کمکهای آنروا را به ما بدهند؟ نه همانطور که ما در سال 2006 علیه همه امپریالیسم ایستادیم هم اکنون نیز علیه آنها خواهیم ایستاد.آنها هیچ واکنشی در قبال قتل کودکان در روستاهای حطله نشان نمی دهند.آنها واکنشی در قبال شکافتن سینه ها و بیرون آوردن اعضای بدن ندارند.این قانون جنگل است.

قاسم افزود: دفاع ما بخشی از مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است و به منظور حمایت از پشتیبان مقاومت تلاش می کنیم، ما از خطر اسرائیل به خانه هایمان دفاع می کنیم ما در راستای قطع ارتباط تروریستها عمل می کنیم این قواعدی است که ما آن را با صراحت اعلام می کنیم ما با طرح سنی مقابله نمی کنیم، بلکه با طرحهای آمریکا و اسرائیل مقابله می کنیم ما از مقاومت دفاع می کنیم و هیچ انگیزه مذهبی نداریم اما کسانی که در مسیر مذهبی تلاش می کنند شکست خواهند خورد آنها ناتوان هستند، زیرا نمی توانند حقیقت را به ملتهایشان بگویند.آنها در راستای منافع اسرائیل و آمریکا حرکت می کنند.

وی گفت: ما شرافتمندانه می جنگیم نه در خفا. بسیاری از کشورهای عربی و منطقه ای کمکهای مالی و تسلیحاتی می کنند و سعی می کنند که موضوع را کتمان کنند، ولی ما با شرف می جنگیم هرگز فراریان را مطابق با دین مبین اسلام نمی کُشیم و زخمی ها را درمان می کنیم، زیرا این اخلاق ما است و خلاف این اخلاق عمل نمی کنیم.

قاسم افزود: ما به نصیحت کنندگان می گویم اول خانه های خود را تمیز کنید و سفارتخانه ها و منافع اسرائیل در کشورهایتان را تعطیل کنید و به مقاومت سلاح بدهید تا در موقعیت ناصح قرار گیرید. موضع شما امروز به نفع طرح ضد امت اسلامی است و ما شما را نصیحت می کنیم که با مقاومت و ضد اسرائیل باشید و این آینده درخشان برای شما و کل امت اسلامی است. حق و مقاومت پیروز است و به فشارها و فضای غبارآلود کنونی نگاه نکنید.

وی افزود: کسانی که حامی لبنان هستند به دیکته های آمریکا توجهی نمی کنند و در مسیر طرحهای آمریکا قرار نمی گیرند و شب و روز به دنبال فتنه طایفه ای نیستند.آنها لبنان را به هرج و مرج نمی کشانند و نهادها را تعطیل نمی کنند.برای این فریادشان بلند شده است که طرحهای آنها شکست خورده است.طرح آنها سوریه و سپس حضور در لبنان از طریق فرودگاه سوریه است.سعد الحریری بسیار اشتباه می کند که آینده سیاسی خود را در طرح آمریکایی-اسرائیلی می بیند وی هنگامی که با دولت وحدت ملی مخالفت می ورزد و از تروریستها در لبنان و سوریه حمایت می کند و به مشکلات مذهبی دامن می زند مرتکب اشتباه می شود.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: آنها در برخی نشستهای خصوصی و از طریق برخی دوستان به ما می گویند که اگر می خواهید در لبنان مورد قبول باشید همه چیز را به ما بدهید و از ما انتقادی نکنید و گرنه تکفیری ها را بر شما مسلط می کنیم ما خطاب به آنها می گوییم شما سخت در اشتباه هستید، زیرا آنها از خودشان هم متنفر هستند پس چگونه می توانند شما را نجات دهند و با شما هم پیمان باشند.

وی در پایان با اشاره به روند تشکیل دولت لبنان گفت: ما با سهم حاشیه ای که در تصمیم گذاری ها نقش نداشته باشیم مخالفیم و طرح 8-8-8 کاملا مردود است، زیرا در برگیرنده دولت وحدت ملی نیست ما با دولت سیاسی که بر اساس مشارکت باشد موافقیم و غیر از دولت وحدت ملی دولت دیگری به نفع لبنان نیست.