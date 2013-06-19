سیلوی 30 هزار تنی پیرانشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین سیلوی پیرانشهر است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر عامل این سیلو در آیین بهره برداری از این طرح اظهار داشت: این سیلو دارای چهار هزار و 400 متر مربع زیربنا بوده و در روستای اشنوزنگ احداث و تجهیز شده است.

اسعد کرمانجی گفت: با احداث این سیلو بخش عمده ای از نیاز این شهرستان به سیلو برای ذخیره سازی گندم مازاد برنیاز کشاورزان برطرف می شود.

وی با بیان اینکه 40 تا 45 هزار تن در سال تولید می شود افزود: برای احداث این سیلو بیش از 36 میلیارد ریال هزینه شده است که بطور کامل بدون نیاز به تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی تامین شده است .

وی یادآور شد: با ساخت این سیلو برای 20 نفر زمینه اشتغال فراهم شده است .

استاندار آذربایجان غربی در نودمین سفر شهرستانی خود صبح امروز چهارشنبه وارد شهرستان مرزی پیرانشهر شد.

حضور در صبحگاه مشترک تیپ 164 پیرانشهر، بازدید از مساکن مهر ، دیدار با خانواده های معظم شهدا و شرکت در جلسه ساماندهی مرز تمرچین پیرانشهر از دیگر برنامه های استاندار در این سفر یکروزه به شهرستان پیرانشهر است.