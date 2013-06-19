کارگاه دو روزه بیماری فنیل کتونوری در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب دهداری کارشناس بیماری‌های غیرواگیر شبکه بهداشت ودرمان دیلم در این آئین اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزش کلیه پرسنل درگیر در برنامه برای نمونه گیری ،تشخیص و شناسایی زودرس بیماری و درمان به موقع بیماران است.

وی با اشاره به اینکه بیماری فنیل کتونوری یک بیماری متابولیک ارثی است افزود: اختلال اصلی در این بیماری بدلیل تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در بدن است.

وی اضافه کرد: تجمع این اسید آمینه به دلیل عدم وجود آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز برای تبدیل فنیل آلانین به تیروزین رخ می دهد.

مسئول برنامه تشخیص بیماری فنیل کتونوری شبکه بهداشت دیلم خاطر نشان کرد: تغییر رنگ موی سر و مژه ها به رنگ روشن، بی قراری و بوی مخصوص ادرار و عرق بدن از علایم بارز این بیماری است.

دهداری اضافه کرد: عقب ماندگی ذهنی و جسمی از عوارض جبران ناپذیر عدم تشخیص و درمان به موقع این بیماری محسوب می شود.

کارشناس بیماریهای غیرواگیر شبکه بهداشت دیلم در ادامه افزود: نوزاد مبتلا به فنیل کتونوری در زمان تولد طبیعی است و ممکن است تا ماه های اول هیچ علامتی نداشته باشد، گاهی اوقات استفراغ شدید اولین علامت بیماری است.

وی هدف از درمان بیماری را کاهش مقدار فنیل آلانین در بدن دانست و افزود: سطح فنیل آلانین باید بین 2 تا 6 میلی گرم در دسی لیتر باشد.

دهداری با اشاره به اینکه نمونه گیری از این بیماران در روزهای 3تا 5 تولد صورت می گیرد افزود: عمده درمان این بیماران تنظیم رژیم غذایی و تجويز مکمل هاي ويتاميني و املاح معدنی خصوصاً آهن،روی،کلسیم،سزیم و ویتامین ب 12 است.

وی افزود: مصرف گوشت، تخم مرغ، شیر و فراورده های آن، حبوبات، آجیل برای این بیماران غیر مجاز است و مواد غذایی مجاز برای بیماران نان و غلات بدون سبوس، سبزی، میوه، چربی و قندهای ساده است.

دهداری در پایان یادآور شد: کودکان زیر شش ماه باید مقدار مصرف مجاز شیر مادر، شیر خشک و شیرهای رژیمی را تحت نظر متخصص تغذیه مصرف کنند.

این کارگاه با حضور کارشناسان و کاردانان بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها شبکه و مراکز، ماماهای پزشک خانواده، مربیان آموزشگاه بهورزی،کارشناس مسئول واحدهای بهداشت مدارش،تغذیه،آموزش سلامت و مسئول آزمایشگاه، مسئول بخش اطفال و مترون آموزشی بیمارستان بقیه اله برگزار شد.