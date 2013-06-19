حضور فعال مردم در انتخابات فراتر از توقع و تصور همه بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی، عصر چهارشنبه در اولین دیدار منتخبان چهارمین دور انتخابات شورای شهر و روستاهای شهرستان میامی با وی در محل فرمانداری این شهرستان ضمن تقدیر از همه کاندیداهایی که در این انتخابات 24 خرداد شرکت کردند گفت: ملت بصیر ایران اسلامی با حضور حداکثری خود حماسه ای سیاسی خلق کردند و نشان دادند که همیشه پشتیبان نظام و رهبری و به فکر آبادانی کشور، شهر و روستای خود هستند.

وی با اشاره به اینکه شورای جدید هنوز کار خود را به طور رسمی آغاز نکرده است از اعضای این شورا خواست تا از هم اکنون جلساتی با مسئولان شهرستان و استان و همچنین نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در راستای پیشرفت منطقه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را ساماندهی کنند.

مقام عالی دولت در شهرستان میامی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید نسبت به تک تک آراء مردم احساس تکلیف کرده و در قبال رایی که از مردم گرفتند به همه پاسخگو باشند تاکید کرد: ارائه خدمات خوب جهت رفاه حال مردم مهمترین هدف شوراها باشد و با این نیت به پیشرفت شهرو روستای خود کمک کنند.

منتخب چهارمین دور شورای شهر میامی نیز در این دیدار مهمترین مشکل حال حاضر را بی توجهی مسئولان استانی به این شهرستان ذکر کرد و افزود: نبود واحد های صنعتی و سرمایه گذار در این شهرستان شهرداری ها را با چالش جدی درآمد مواجه کرده است.

سید حسن موسوی اظهار داشت: نبود سرمایه گذار و همچنین منبع درآمد مناسب برای شهرداری به یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات اساسی این شهر تبدیل شده است.

موسوی اظهار داشت: امیدواری توجه مسئولان ارشد استان و انجام تمهیدات لازم جهت جذب سرمایه گذار و ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در این منطقه بتواند شورای جدید را نسبت به حل مشکل کمبود منابع مالی برای شهرداری کمک کند تا مردم از مواهب آن بهره ببرند.

قاسم آقایی یکی دیگر از اعضای منتخب شورای شهر میامی نیز در این دیدار به توانایی بالای شورای منتخب برای توسعه و پیشرفت شهر میامی اشاره داشت و افزود: مشکل اصلی این منطقه نگاه منفی تعدادی از مسئولان استانی به این شهرستان است و شورای جدید باید بدنبال تغییر این نگاه منفی بوده و در راستای توسعه و پیشرفت شهر در زمینه های مختلف از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

مجتبی رحیمی، یکی از موثرین شهرستان میامی نیز در این دیدار ضمن تبریک به اعضای شوراهای جدید شهر و روستا مهمترین مشکل این شهرستان را نبود صنعت دانست و افزود: شورای جدید نقطه هدف خود را جذب سرمایه و صنعت قرار دهد.

وی در خاتمه فزود: با وجود جوانان مستعد و کوشا در شهرستان میامی می توان با ایجاد واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی نسبت به بالا بردن سطح اشتغال و درآمد شهر کمک کرد.