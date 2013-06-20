جوانان پرچمدار خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد بودند

یونس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک خلق حماسه سیاسی توسط مردم فهیم ایران و همچنین در ادامه آن خلق حماسه ورزشکاران تیم ملی فوتبال درمیادین ورزش و حضورشان به عنوان اولین تیم آسیاسی به جام جهانی اظهار داشت: اجرای انتخاباتی مطلوب موجب تقویت توان دیپلماسی کشور در عرصه بین الملل و حضور حداکثری مردم مصداق تبلور و تاثیر اراده ملت در تعیین سر نوشت سیاسی خود است.

وی با اشاره به خلق حماسه 24 خرداد که بیش از 83 درصد از مردم استان در پای صندوق‌های رای آمدند، افزود: مردم استان بوشهر در انتخابات حضور پرشوری داشته‌اند و تصاویر بیانگر مشارکت بالای جوانان و پرچمداری آنها در خلق این حماسه بود.

مدیر کل ارشاد اسلامی بیان کرد: کشورهای غربی با تدوین برنامه‌های مختلف بیشترین هجمه را معطوف به جوانان برنامه ریزی کرده اند اما در صورت نهادینه شدن سه خصیصه احساس مسئولیت، ایمان و بصیرت در جوانان، دیگران کسی نمی‌تواند از جوانان استفاده ابزاری کند و با شعارهای فریبنده آنها را بفریبند.

محمدی با اشاره به اینکه جامعه ما جوان است و این جوانان آینده سازان فردای کشور ما هستند، خاطرنشان کرد: قرآن کريم نيز از نقش جوانان و تأثير نيروي فياض جواني در به‌وجود آوردن وقايع بزرگ تاريخي به صراحت سخن گفته است.

وی تصریح کرد: بیشترین فعالیت اداره کل ارشاد برای جوانان است و در تابستان با وجود فراغت بیشتر جوانان این برنامه‌ها شدت خواهد گرفت.