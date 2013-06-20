زنجان رتبه سوم تحقق حماسه سیاسی را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرنگار مر، محمد رئوفی نژاد شامگاه چهارشنبه در دومین جشنواره جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع) افزود: جوانان ایران همیشه رکورد دار در همه صحنه ها بودند و در تمام مقتضیات زمانی به منویات مقام معظم رهبری لبیک گفتندو امروز هم با حضور پرشور خود در انتخابات رکرد سیاسی کشور را رقم زدند.

وی، با اشاره به انتخابات 24 خردادماه اظهار داشت: مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات بصیرت کامل خود را نشان دادند و در تحقق حماسه سیاسی خوش درخشیدند.

استاندار زنجان، گفت: این حضور پرشور در انتخابات باعث دلگرمی و شادی مقام معظم رهبری شد و از طرفی هم باعث خشمگین شدن دشمنان شدند.

رئوفی نژادافزود: برنده اصلی این میدان مردم هستند چرا که با بصیرت و آگاهی که داشتند سرنوشت کشور خود را تعیین کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: در کشور فضای انتخابات بسیار امن بود و این امر تنها در راستای درک و شعور بالای مردم بوده است که انتخاباتی با این نظام و امنیت در کشور برقرار شد.

استاندار زنجان یادآورشد: مردم با حضور خود در پای صندوقهای رای اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را ثبیت کردند و دین خود را به ولایت رهبری و شهداء ادا کردند.

رئوفی نژاد افزود: دشمن قبل از انتخابات برنامه های بسیاری را بر هم زدن این انتخابات داشت ولی با بصیرت و آگاهی و درک بالایی که این مردم داشتند این فتنه ها و برنامه های شوم دشمن در نطفه خنثی شد.

وی افزود: امروز مردم ایران با حضور خود در پای صندوقهای رای به دشمن نشان دادند که در هر حال پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و تا آخرین نفس از این خاک با جان و دل دفاع خواهند کرد.

استاندار زنجان جایگاه جوانان را در نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار اثر گذار دانست و گفت: این جوانان در همه عرصه ها حضور فعال دارند .

رئوفی نژاد تصریح کرد: کشور ما جوان است و در این راستا جوانان هم در هشت سال دفاع مقدس هم از ناموس و جان مردم دفاع کردند و امروز هم جوانان ما با پروزی در همه مسابقات و کسب رکورد برتر در همه حوزه ها افتخار آفرینی برای ایران را افزون تر می کنند.