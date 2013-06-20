بروز مشکلات اقتصادی و امنیتی با دپوی کالای در مرز رازی/لزوم تسهیل عملیات گمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری شامگاه چهارشنهب در جریان بازدید از بخشهای مختلف پایانه مرزی و ادارات مستقر در مرز رازی خوی، با اشاره به وجود گمرک در مرز رازی به عنوان یکی فعال ‌ترین گمرکات کشور با توجه به نوپا بودن آن، افزود: تسهیل تجارت و روان‌سازی مراحل اداری ترخیص کالا از گمرک رازی محور توسعه و زمینه‌ساز افزایش صادرات منطقه بوده و قسمت مهمی از معیشت مردم مرزنشین قطور باید از از امور تجاری تامین شود.

وی خواستار به حداقل رساندن مشکلات صادرکنندگان در مبادی ورودی و خروجی مرز رازی شد و گفت: اجرای قانون و رعایت الزامات قانونی از سوی دستگاه‎های اجرایی در جهت کاستن از نگرانی پیله وران بوده بطوریکه ازدحام کالا در بازارچه مرز موجب ایجاد مشکل اقتصادی و امنیتی شده است.

فرماندار خوی همچنین بعد از انجام بازدید میدانی از نحوه اقدامات و تعمیرات قسمت های مختلف ایستگاه مرزی ریلی رازی قطور خوی و در خصوص نحوه استقرار نهادهای مرتبط امورات مرزی گفت: كلیه تشریفات قانونی و کنترل تردد مسافرین قطارهای مسافری ایران - تركیه بزودی طی روزهای آتی در ایستگاه رازی خوی انجام می شود.

عماری با اعلام اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب به مسافران ایرانی و خارجی و کاهش زمان ترخیص مسافر و کالای همراه، همه تشریفات گمرکی قطارهای مسافری ایران- ترکیه در این ایستگاه انجام می شود، ادامه داد: راه اندازی نخستین رویه ترانزیت ریلی برای کاهش زمان ترخیص کالاهای ریلی و افزایش ترانزیت از مهمترین مزایای راه اندازی این رویه ترانزیتی در مرز بوده و امیدوایم طی نیمه اول امسال رویه ترانزیت ریلی آذربایجان غربی در مرز مشترک ایران- ترکیه و در ایستگاه راه آهن رازی خوی راه اندازی شود.

وی با اعلام اینکه زیر ساختهای لازم از جمله استقرار فیبر نوری و سامانه های لازم برای ایجاد در رویه ترانزیت ریلی در مرز رازی خوی نصب شده است، عنوان کرد: گمرک ایران با راه اندازی این رویه در این مرز موافقت کرده و بزودی فعالیت این سامانه در ایستگاه راه آهن رازی آغاز و با راه اندازی این رویه کلیه تشریفات ترانزیت ریلی در گمرک رازی عملی و این گمرک به یک گمرک مبدا ترانزیت ریلی تبدیل می شود.



همه ساله بیش از 10 هزار واگن قطار حامل کالاهای ورودی و خروجی از مرز رازی خوی برای انجام تشریفات ترانزیتی به تبریز انتقال می یابد این روال که از دو تاسیس راه آهن رازی از 49 سال قبل باقی مانده باعث بی نصیب ماندن استان آذربایجان غربی از در آمد های حاصل از ترانزیت می شود.



سالانه 1.5 میلیون تن انواع کالا از راه ریلی ایران- ترکیه در مرز رازی – کاپی کوی ترانزیت و بیش از 36 هزار نفر از طریق این راه به ایران،ترکیه و دیگر کشور های اروپایی و بالعکس تردد می کنند.



آذربایجان غربی در شمالغربی ایران بیش از 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق دارد، آذربایجان غربی بعنوان تنها استان هم مرز ایران با کشور ترکیه و دارای بیش از 500 کیلومتر مرز مشترک با این کشور است.



مرزهای بین المللی بازرگان در ماکو، سرو در ارومیه و مرز رازی در شهرستان خوی مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا از ایران به ترکیه هستند، آذربایجان غربی با استان حکاری، وان، آغری، ایغدیر و قارص ترکیه مرز مشترک دارد.