عمل به قرآن محور اساسي در رسيدن انسان به سعادت و كمال است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی شامگاه چهارشنبه در نشست كميسيون توسعه معارف قرآني استان سمنان که در آموزش و پرورش استان برگزار شد ضمن بیان اینکه عمل به قرآن و درك مفاهيم آن از نكات ويژه ای است اظهار داشت: این نکته باید بايد مورد توجه فرهنگيان، دانش آموزان و اولياي آنان قرار گيرد.

وی بر افزايش تلاوت و توسعه مهارت هاي روانخواني قرآن كريم توسط دانش آموزان تاكيد کرد و افزود: استفاده از روايات قرآني جهت حفظ سوره هاي قرآني و جمع آوري آن مهم است.

شاهچراغي گفت: عمل به قرآن در كنار اهل بيت و تمسك به آن امامان بزرگوار، محور اساسي در رسيدن انسان ها به سعادتمندي و كمال است.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در ادامه با اشاره به این مطلب که اولياي دانش آموزان بايد آموزش وپرورش را در رسيدن به اهداف قرآني ياري رساند عنوان کرد: اولياي دانش آموزان حلقه ارتباط با هيئت هاي قرآني هستند.

محمد بناییان سفید بر ايجاد حلقه پيوند بين مدارس، سازمان تبليغات اسلامی و موسسات قرآني تاكيد و خاطرنشان كرد: بايد در شيوه هاي آموزشي قرآن وحدت رويه وجود داشته باشد.

وی در خاتمه راه اندازي و فعاليت ۹۰ مدرسه قرآن، شركت ۳۳ هزار نفر در طرح نهضت ملي حفظ قرآن، برگزاري چهار مرحله مسابقات دانش آموزي با شركت ۴۰ هزار و ۲۴۰ نفر، محافل انس با قرآن و هوشمند سازي مدارس قرآني را از جمله فعاليت هاي قرآني در آموزش و پرورش استان سمنان برشمرد.