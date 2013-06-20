پرستاران از مصوبات دولت شگفت زده شدند/ تحول در سرنوشت پرستاری

به گزارش خبرگاری مهر، بهدخت كیا افزود: ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت از آرزوهای دیرینه جامعه‌ پرستاری بوده است. در سالهای اخیر جایگاه پرستاران در وزارت بهداشت روز بروز کم‌رنگ‌تر می‌شد كه با توجه به وسعت حضور پرستاران در نظام سلامت نیاز به این معاونت همواره احساس می‌شد.

وی ادامه داد: اکنون ایجاد معاونت پرستاری که همواره ما پرستاران در پی آن بودیم، سرنوشت جامعه پرستاری را دستخوش تحول می‌كند.

رئیس نظام پرستاری چالوس و نوشهر در خصوص دومین مصوبه که اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است، افزود: بسیار خوشحالیم چون رئیس جمهور در روزهای پایانی فعالیت خود به یاد پرستاران افتاد.

كیا ادامه داد: اما متأسفیم که چرا رئیس جمهور که این‌چنین به مسائل پرستاران اشراف دارند در روزهای پایانی فعالیت دولت خود به این امر مهم پرداختند و افسوس می‌خوریم که چرا این مصوبات در سال‌های پیشین با توجه به اصرار سازمان نظام پرستاری و جامعه‌ پرستاران به اجرا در نیامده بود.

وی گفت: رئیس جمهور با دیدگاه مثبتی که به پرستاران دارد، می‌توانست در دوره‌ فعالیت خود بسیار موثرتر واقع شوند، با این‌حال از بذل توجه ایشان نسبت به این جامعه سپاسگذاریم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در خصوص پروانه RN یا تایید صلاحیت شغلی به عنوان یکی از مطالبات پرستاری، ادامه داد: نیاز آن را کاملاً احساس می‌کردیم چون داشتن پروانه‌ شغلی سبب ارتقای کیفیت بالینی کار پرستاری و عدم دخالت افراد غیرحرفه‌ای در این شغل می‌شود که تصویب آن مایه‌ دلگرمی پرستاران است.

كیا درباره مصوبه‌ حضور نماینده‌ نظام پرستاری در شورای‌عالی بیمه نیز گفت: تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که پس از سالها هنوز به اجرا در نیامده است اکنون نیز به سد شورای‌ عالی بیمه ختم شده است که حضور نماینده‌ نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و توجیه این طرح می‌تواند به اجرا شدن آن کمک کند و گوشه‌ای از مشکلات پرستاری حل شود و پرستاران در موقعیت متناسب با ارائه خدمتشان قرار گیرند.

وی افزود: برای برطرف كردن مشکلات پرستاری، تیم مدیریتی وزارت بهداشت که به‌ صورت یک بعدی فعالیت می‌کند باید تغییر سیاست داده و از با حضور همه گروههای تیم درمان، تشکیل شود تا وسعت دید وزارتخانه از یک بعد نگری در آید و در جهت برطرف كردن معضلات همه‌ گروههای تیم درمان فعالیت كند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهار امیدواری كرد با تصویب این مصوبات که برای احقاق حقوق پرستاران است و با اجرا كردن آنها، فضایی فراهم شود تا پرستاران در تیم سلامت از جایگاه عادلانه‌تری برخوردار شوند و انگیزه‌ ارائه خدمات پرستاری افزایش یابد.