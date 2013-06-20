همایش توجیهی کانون های جنگ نرم در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی چمی گو مدیر سابق امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد شامگاه چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد: جبران شکست در جنگ نرم کاری بسیار دشوار و غیر ممکن است لذا بایستی خیلی مراrب باشیم تا مسیری را اشتباه نرویم و اگر رفتیم برگشتش بسیار سخت خواهد بود.

وی اظهار کرد: فعالیت کانون های جنگ نرم در واقع زمانی به عنوان موازی کاری مطرح می شود که هوای نفس ما وارد عرصه جنگ نرم شود.

وی افزود: به رغم موازی کاری و وجود کانون های مختلف فرهنگی اگر هدف مشترک وجود داشته باشد و هوای نفس افراد وارد عرصه نشود فعالیت هر کدام از کانون های فرهنگی می تواند تاثیر خودش را بگذارد.

این فعال فرهنگی بیان کرد: یکی از مشخصات جنگ نرم این است که در این جنگ دشمن به قدری آرام و آهسته شما را هدف قرار می دهد و حتی جانتان را می گیرد که نه خودتان متوجه می شود و نه اطرافیانتان جان دادن شما را احساس خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سابقه جنگ نرم به این چند سال گذشته بازنمی گردد ابراز کرد: جنگ نرم سابقه ای به بلندای تاریخ بشریت دارد و انقلاب اسلامی ایران نیز با جنگ نرم به پیروزی رسید.

مدیر سابق امور اجتماعی و مشارکت های عمومی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در جنگ نرم باید به اصول توجه کرد گفت: موفقیت در جنگ نرم اصولی دارد که اگر به این اصول توجه نکنیم دچار شکست جبران ناپذیر خواهیم شد و البته برای موفقیت در این راه باید دو عامل مهم یعنی خودسازی و شاخص توجه کنیم.

وی هوای نفس را یکی از دشمنان اصلی در جنگ نرم دانست و بیان کرد: به همان اندازه که آمریکا و اسرائیل دشمن ما هستند هوای نفس و خودخواهی نیز می تواند در جنگ نرم برای ما دشمن محسوب شود.

این فعال فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر را یکی از واجبات کم رنگ شده در جامعه امروز ما دانست و اظهار کرد: ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از خودمان و آدم های اطرافمان آغاز کنیم نه اینکه هر وقت صحبت از امر به معروف و نهی از منکر می شود فکر کنیم باید به یک نقطه دیگری برویم و در آنجا این واجب شرعی را انجام دهیم.

وی با تاکید بر نقش آدم های خود ساخته در جنگ روانی ابراز کرد: اگر ما آدم های خود ساخته ای داشته باشیم وقتی به آنها بگوییم مراقب جنگ روانی دشمنان باشید آنها با داشتن دو شاخصه خودسازی و شاخص می توانند مرافب خودشان باشند و آنوقت دیگر هر مسئله و مطلبی نمی تواند آنها را گمراه و به بیراهه بکشاند.

جانباز دوران دفاع مقدس جنگ نرم را سخت تر از جنگ سخت دانست و بیان کرد: در جنگ نرم دشمن نامحسوس است و ممکن است شما حتی نتوانید دشمن را درست تشخیص دهید و یا محدوده و مکان و نوع و روش ضربه زدن دشمن را شناسایی کنید.

وی افزود: کشته شدن و مجروح شدن در جنگ نرم افتخار نیست در جنگ نرم اگر ضربه ای بخورید و راه را آنقدر اشتباه بروید که به نا کجا آباد برسید در واقع افتخاری در کار نخواهد بود.

وی با اشاره به مشخصه دیگر جنگ نرم اظهار کرد: جنگ نرم تدریجی و نامرئی است اما تاثیرش غیر قابل جبران و بسیار عمیق خواهد بود.

چمی گو عملیات روانی را یکی از تاکتیک های جنگ نرم دشمن برشمرد و عنوان کرد: در طول تاریخ جنگ نرم ضربه های زیادی به مسلمانان وارد کرده همانگونه که در مسئله قرآن بر سر نیزه کردن نیز یک جنگ نرم و تاثیر گذار اتفاق افتاد و بسیاری از یاران ولایت را به گمراهی کشاند.