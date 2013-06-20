كليد حماسه اقتصادي، ايجاد اشتغال و توليد است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستي در هشتمين جشنواره كارآفرينان برتر استان كه با حضور "بامري" معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان، مديران دستگاههاي اجرايي و بنگاههاي اقتصادي و اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی برگزار شد،با بيان اينکه تلاش براي کاهش مشکلات اقتصادي، توسعه، توليد ملي و رفع بيکاري از مصداق هاي تحقق حماسه اقتصادي است٬ افزود: همه بايد براي تحقق منويات رهبر فرزانه انقلاب تلاش کنند چرا كه حل مشكل بیکاری یکی از ضرورت ها برای خلق حماسه اقتصادی است.

وي در ادامه ضمن تبريك اعياد شعبانيه و پيروزي بزرگ ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري و شوراها، بيان داشت: مردم ولايتمدار و هميشه در صحنه با حضور آگاهانه بار ديگر با شور و شوق پای صندوق‌های رای رفته و با لبیک به ندای رهبر انقلاب، حماسه اي ديگر را خلق کردند و با اين حركت خود باعث افتخار و اقتدار نظام و یاس و ناامیدی دشمنان شدند.

اين مقام مسوول، اظهار داشت: آثار و بركات اين حضور حماسي را مي توان از برخوردهاي بين المللي به مناسبت پيروزي مردم در اين امتحان احساس كرد.

وي اضافه كرد: با گذشت 35 سال از عمر نظام و انقلاب اسلامي، ملت ايران عليرغم تهديدها و تحريمها محكم تر از گذشته پاي نظام ايستاده اند و با وجود اين تحريمها دست از توليد نكشيده اند و اينجاست كه مسوولان بايد راه را براي ايجاد اشتغال و توليد هموار كنند.

راستي با اشاره به توطئه های دشمنان در تضعیف اقتصاد کشور، تقویت کارآفرینی را بمنظور تقویت نظام اسلامی امری واجب عنوان كرد وگفت: دشمنان اسلام که پیش از این در تمام صحنه ها با شکست مواجه شدند، اکنون در حال آزمودن صحنه های اقتصادی هستند که جواب آنها از سوی ملت ایران قطعا چیزی جز شکست نخواهد بود.

مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، با اشاره به موقعيت جغرافيايي و پتانسیل های استان در بخشهاي آبزي پروري، كشاورزي، صنايع، بنادر، گردشگري، در زمینه ی تولید و استعدادهای موجود برای کارآفرینی اظهار داشت: بسیاری از این استعدادها در استان بالقوه است و براي بالفعل شدن اين ظرفيتها، هنوز نتوانسته ایم به صورت مطلوب از کارآفرینان خلاق و مبتکر بهره مند شویم كه اين امر نياز به برنامه ريزي دارد.

وي اضافه كرد: استفاده بهینه از ظرفیت بخشهای مختلف استان برای ایجاد اشتغال پایدار و توليد ضروری است.

به گفته مشاور وزير و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان،كارآفرينان با نوآوريها و دستاوردهاي خود همچون گذشته سهم مهمي را در راستاي حمايت از كار و كارآفريني داشتند كه برگزاري اين جشنواره بهانه اي است براي تقدير از زحمات بيدريغ اين عزيزان كه در چرخه توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تلاش مي كنند.

در هشتمين جشنواره كارآفرينان برتر استان هرمزگان، از سه كارآفرين برتر و نمونه و هفت نفر شايسته تقدير در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تجليل شد.

در اين آيين از سه كارآفرين برتر و نمونه و هفت نفرشايسته تقدير در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تجليل شد.

بخش خدمات: "رحيم اژدري زيريان" ( كارآفرين برتر) از شركت آذر گستر ساحل در زمينه توزيع و عرضه فرآورده هاي غذايي و بهداشتي با ايجاد اشتغال براي 210 نفر، " آذين عليدوستي" مجتمع آموزشي تدبير ايجاد اشتغال 20 نفر،

بخش كشاورزي: "مژگان روستايي" مزرعه كروكوديل نوپك اشتغال 15 نفر (كارآفرين برتر) ، "خديجه خنجي زاده" كشت داربستي ايجاد اشتغال 9نفر، "رقيه غفاريان" سايت ورمي كمپوست انجيرك اشتغال 22 نفر و "احمد رمضاني پور" از شركت درنا صنعت ميناب طيور اشتغال 65 نفر

بخش صنعت: "محمدرضا بني اسدي راد" شركت فولاد كاوه جنوب كيش اشتغال 518 نفر ( كارآفرين برتر)، "ابراهيم رفيعي" پليمر هرمز بركه اشتغال 59 نفر ، "رضا هرمز زاده" ماهان فنون شيراز، اشتغال 6 نفر ، "عبدالرحيم عبداللهي" شركت گچ جناح اشتغال 65 نفر

برای تقدیر و تجلیل از کارآفرینان برتر استان، از اواخر بهمن سال 91 اقدام به ثبت نام از کارآفرینان برتر هرمزگان شد که 414 نفر از کارآفرینان در سایت مربوط به انتخاب کارآفرینان برتر ثبت نام کردند كه از بین ثبت نام شدگان، بر اساس بررسی های جامع و بازدیدهای میدانی توسط هیات داوری،10 نفر به اين جشنواره راه یافتند که 3 نفر در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی برای معرفی به جشنواره ملی امتنان معرفی شدند.

تكريم و تقدیر از کارآفرینان، ترویج خلاقیت و نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه‌های اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی، ارائه راهکارهای عملی ترویج کارآفرینی متناسب با چشم‌انداز 20 ساله، تکمیل و ارتقای شاخص‌های شناسایی کارآفرینان برتر، پویاسازی بانک اطلاعات شناسایی کارآفرینان برتر مبتنی بر شاخص‌ها، فراهم‌سازی مقدمات توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی و استمرار بخشیدن به مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در توسعه کارآفرینی و تقدیر از منتخبین برتر از جمله مهم ترين اهداف اين جشنواره عنوان شد.