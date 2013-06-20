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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

جاودانی خبر داد:

خراسان رضوی نائب قهرمان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور شد

خراسان رضوی نائب قهرمان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی از کسب مقام نائب قهرمانی تیم جوانان استان در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي جاوداني ايراني نژاد گفت: در این مسابقات که روزهای 27 تا 29  خردادماه در شهر رامسر برگزار شد، تیم استان با کسب یک مقام دوم و دو مقام سوم، نائب قهرمان شد.

وی افزود: شهریار رودی در رشته  هشت کیلومتر انفرادی تعقیبی مقام دوم و در رشته های 3 هزار متر انفرادی تعقیبی و هزار متر سرعت مقام سوم را کسب کرد.

دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی ادامه داد: کسب این عناوین به علاوه امتیازات به دست آمده توسط دیگر ورزشکاران استان در این مسابقات، موجب مقام نائب قهرمانی برای تیم خراسان رضوی شد.

جاوداني ايراني نژاد بیان کرد: رسول اکبری به عنوان مربی و ناصر کریمیان به عنوان سرپرست تیم استان در این مسابقات حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این افتخار پس از حدود هشت سال برای استان رقم خورد، اظهار داشت: این امر نوید آینده بهتر برای دوچرخه سواری خراسان رضوی و رشد بیش از پیش آن را می دهد.

دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی جوانان کشور در جاده برگزار شد، گفت: این درحالی است که تیم دوچرخه سواری پیست استان در ایران حرفی برای گفتن ندارد.

جاوداني ايراني نژاد افزود: پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه(ع) مشهد از استاندارد بالایی برخوردار است که متاسفانه به علت عدم رسیدگی در حال حاضر غیر قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: قطعا با آماده سازی این پیست و تمرین دوچرخه سواران استان در آن، شاهد پیشرفت این رشته نیز خواهیم بود.

کد مطلب 2080646

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