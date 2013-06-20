خراسان رضوی نائب قهرمان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي جاوداني ايراني نژاد گفت: در این مسابقات که روزهای 27 تا 29 خردادماه در شهر رامسر برگزار شد، تیم استان با کسب یک مقام دوم و دو مقام سوم، نائب قهرمان شد.

وی افزود: شهریار رودی در رشته هشت کیلومتر انفرادی تعقیبی مقام دوم و در رشته های 3 هزار متر انفرادی تعقیبی و هزار متر سرعت مقام سوم را کسب کرد.

دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی ادامه داد: کسب این عناوین به علاوه امتیازات به دست آمده توسط دیگر ورزشکاران استان در این مسابقات، موجب مقام نائب قهرمانی برای تیم خراسان رضوی شد.

جاوداني ايراني نژاد بیان کرد: رسول اکبری به عنوان مربی و ناصر کریمیان به عنوان سرپرست تیم استان در این مسابقات حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این افتخار پس از حدود هشت سال برای استان رقم خورد، اظهار داشت: این امر نوید آینده بهتر برای دوچرخه سواری خراسان رضوی و رشد بیش از پیش آن را می دهد.

دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی جوانان کشور در جاده برگزار شد، گفت: این درحالی است که تیم دوچرخه سواری پیست استان در ایران حرفی برای گفتن ندارد.

جاوداني ايراني نژاد افزود: پیست دوچرخه سواری ثامن الائمه(ع) مشهد از استاندارد بالایی برخوردار است که متاسفانه به علت عدم رسیدگی در حال حاضر غیر قابل استفاده است.

وی تصریح کرد: قطعا با آماده سازی این پیست و تمرین دوچرخه سواران استان در آن، شاهد پیشرفت این رشته نیز خواهیم بود.