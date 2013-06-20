عدم صدور مجوز قهوه خانه در کرمان/تمدید مجوزه قهوه خانه ها منوط به عدم ارائه قلیان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار چهارشنبه شب در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی مجوزی برای دایر کردن قهوه‌خانه در استان کرمان صادر نمی شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به مضرات استفاده از قلیان تصریح کرد: مجوز قهوه خانه های موجود نیز در صورتیکه قلیان را از این اماکن حذف کرده و دیگر ارائه ندهند تمدید خواهد شد.

وی افزایش نرخ سود طلا در استان کرمان را با توجه به اینکه در استان های دیگر افزایش نیافته است مورد قبول ندانست و ضمن رسیدگی کردن این مسئله بهانه فرستادن طلای معادن کرمان برای فرآوری به اصفهان را قابل قبول برای افزایش نرخ سود ندانست.

نجار در ادامه خواستار سرمایه گذاری ویژه در امر طلاسازی در استان کرمان شد.

حمید خالقی معاون دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اکثر قهوه‌خانه‌ها در سطح استان کرمان مجوز ندارند، افزود: در این اماکن در زیرزمین‌ها که مختلط نیز هستند قلیان را عرضه می‌کنند که مشکلاتی را به همراه دارد.

بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز گفت: مصوب کرده‌ایم که دیگر به قهوه‌خانه‌ها مجوز داده نشود و کسانی که مجوز دارند، تغییر شغل دهند.