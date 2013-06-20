سربازان نيروهاي مسلح در حين خدمت سربازي از آموزش هاي مهارتي برخوردار مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشتركي كه پیش از ظهر پنجشنبه بين رسول شمشادي و سردار هامون محمدي فرمانده سپاه قدس استان برگزارشد دو طرف به ادامه همكاري هاي آموزشي براي سربازان و همچنين كاركنان تاكيد کردند.

وی اظهارداشت: با هدف احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی، طرحی تحت عنوان " آموزش فنی و حرفه ای سربازان " از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه و پس از تصویب هیئت دولت و مقام معظم رهبری، آئین نامه اجرایی آن به نیروهای مسلح و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در کشور ابلاغ شد.

شمشادی تصریح کرد: طبق این قانون اداره کل آموزش فني و حرفه اي گيلان با همکاری مسئولان اداره آموزش در پادگان ها در نشست های کارشناسی، پس از برنامه ریزی و توافق های لازم بر اساس استانداردها به آموزش پایه و پیشرفته سربازان در محل پادگان ها پرداخت و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه به آنان اعطا می شود.

فرمانده سپاه قدس گيلان نیز در این نشست از همكاري خوب آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان قدرداني کرد و گفت: يكي از راههاي برون رفت از معظل بيكاري جوانان آموختن مهارت هاي فني و حرفه اي در حين خدمت سربازي است.

سردار هامون محمدی همچنين افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر آموزش جوانان در حين خدمت سربازي اين امر در دستور كار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و خوشبختانه با موفقيت در حال اجراست.

وی یادآورشد: بسياري از سربازان كه آموزش هاي فني و حرفه اي را فرا مي گيرند بعد از دوران خدمت سربازي توانسته اند، وارد بازار كار شوند.

در ادامه این نشست دو طرف علاوه برتوسعه روابط خواستار بازديد ميداني از مركز آموزش فني و حرفه اي و آموزش رشته هاي جديدي از قبیل آموزش پخت نان حرراتي، آشپزي و ... شدند.