به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح 19 پروژه عمرانی، خدماتی و ترافیکی شهرداری منطقه 2 قم، اظهار داشت: علی رغم همه مشکلاتی که در کل کشور گریبان گیر پروژه های عمرانی است، با توسل به اهل بیت(ع)، دعای خیر مراجع عظام، عنایت مقام معظم رهبری و همدلی مسئولان شهر قم روند پیشرفت و آبادانی را با سرعت طی می‌کند.

وی بابیان این که از این هفته پروژه‌های عمرانی قم یکی پس از دیگری افتتاح خواهد شد تصریح کرد: بنا داریم پروژه هایی را که بدون دلیل متوقف شده بود احیا کنیم و در مسیر پیشرفت مناطق هشت گانه قم حرکت کنیم.

شهردار قم بیان داشت: مصمم هستیم با همدلی همکاران همه پروژه‌های سال را در 6 ماهه نخست سال و قبل از آغاز به کار شورای اسلامی شهر جدید به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به این که اتفاقات بزرگی در سطح مدیریت شهری قم صورت گرفته است، افزود: بعد از سال ها تلاش طرح تفضیلی شهر در حال اتمام است و به زودی طی مراسمی از آن رونمایی خواهیم کرد.

دلبری عنوان داشت: بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز بزودی افتتاح خواهد شد، مجوز عملیاتی شدن این بلوار بعد از گذشت 18 سال در دولت نهم صادر شد و بعد از سال ها سرگردانی در تیرماه امسال افتتاح خواهد شد.

شهردار قم بابیان این که در مجلس شورای اسلامی بودجه خوبی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: 500 میلیارد ریال برای توسعه و عمران قم در نظر گرفته شده و همچنین به همت نمایندگان شهر قم 50 میلیارد تومان بدهکاری دولت بابت قطار شهری وصول شده است.

وی با تاکید بر اهمیت همدلی دربین مسئولان اظهار داشت: اگر وفاق نبود این انگیزه در بین همکاران مدریت شهری حادث نمی شد، در سال گذشته توانستیم با انسجام و برنامه ریزی صد در صد بودجه شهرداری را محقق کنیم.

دلبری در پایان با بیان این که پروژه‌های اصلی قم با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد تومان عملیاتی شد، یادآور شد: اگر بخواهیم به نرخ روز قیمت گذاری کنیم قطعا هزینه آن برای مدیریت شهری بیش از این خواهد شد.

