طرح ضیافت در کرمان اجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلاجقه چهارشنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: در حال حاضر هیچ کمبود کالای اساسی در استان کرمان احساس نمی شود و سهمیه هایی که از طرح رحمت باقی مانده است به طرح ضیافت اضافه خواهد شد.

سلاجقه در ادامه گفت: نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در ادامه طرح رحمت از 15 تا 25 تیرماه در کرمان و شهرستان برگزار خواهد شد و کالاهای مورد نیاز روستاها نیز با بررسی های انجام شده در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

معاون بازرگانی داخلی صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مشکل جذب شکر توسط فروشگاه ها در طرح رحمت را نداشتن نقدینگی ذکر کرد .

وی محصولات طرح ضیافت در استان کرمان در نمایشگاه را کالاهایی چون برنج آرژانتینی، برنج هندی، نخود، عدس، گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ منجمد، پودر ماشین لباسشویی، شکر و ... نام برد.

این مسئول در ادامه گفت: متاسفانه در شهرستان ها به دلیل نبود نقدینگی و استفاده نکردن مردم از گوشت منجمد، مرم نتوانستند سهمیه خود را جذب کنند.

سلاجقه تصریح کرد: به خاطر اخلال نرخی نمی توانیم در بازار دیگر بخشی به نام بخش خصوصی داشه باشیم بنابراین بخش خصوصی کلا ممنوع و این بخشها می توانند مرغ خود را به رستوران های بزرگ و پادگان ها عرضه کنند.

عابدی نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه به دلیل سواستفاده، بسته بندی شکر را خلاف قانون و ممنوع اعلام کرد و گفت: کسی حق بسته بندی کردن شکر را ندارد.