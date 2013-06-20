منصور خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اعياد شعبانيه و هفته جوان طرح جمع‌آوري فراورده‌هاي خوني توسط واحد سیار انتقال خون استان اصفهان در زواره اجرا شد.

رئیس جمعیت هلال احمر اردستان استقبال مردم زواره را از اين طرح بسيار عالي دانست و تاكيد كرد: همواره استقبال مردم زواره در اقدامات بشر دوستانه و به ویژه طرح جمع‌آوري فرآورده‌هاي خوني بسيار خوب و قابل تقدير است.

خانی بیان داش: بيش از 140 نفر اهدا كننده خون در مدت زمان حضور تیم سیار انتقال خون به این واحد مراجعه كردند که 95 نفر از آنان واجد شرايط بودند كه در پايان 190 واحد خون جمع‌آوري شد.

رئیس جمعیت هلال احمر اردستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: اهدای خون یکی از سنت‌های پسندیده در فرهنگ کشور ما قلمداد می‌شود و با توجه به تاکید کتب دینی ما به اهمیت انجام این عمل نجات‌بخش ،مردم برای شرکت در این اقدام خداپسندانه گرایش زیادی دارند. و موضوعی است که شاید با کمی فرهنگ سازی بیشتر بتوان آن را نهادینه کرد.