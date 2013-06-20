فعالیت 26 مدرسه قرآنی/ ثبت 200 هیئت دانش آموزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح پنجشنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش استان افزود: سال تحصيلي گذشته بيش از دو هزار و 400 محفل انس با قرآن، هزار و 200 مجلس ختم قرآن ، هفت جلسه شوراي قرآن و نه جلسه ستاد اقامه نماز و دو دوره آمورشي ضمن خدمت براي كليه مربيان جديد الورود همچنين جشنواره طرح هاي خلاقانه و ابتكارات قرآن ويژه مربيان قرآن داشته است.

مدير كل آموزش و پرورش گلستان در ادامه به تشكيل جلسات آموزشي مربيان قرآن در روزهاي پنج شنبه اشاره کرد و افزود: در اجراي طرح ملي حفظ قرآن كريم با پيگيري ها و كارهاي تبليغاتي كه انجام شد توانستيم 117 هزار نفر ثبت نام كنيم كه نزديك به 50 هزار نفر در مرحله اجراي اين طرح شركت کردند و بيش از 40 هزار نفر از اين عزيزان توانستند نمره قبولي را كسب کنند.

وی در ادامه استفاده از ظرفيت هاي سازمان تبليغات اسلامي، حوزه علميه و ستاد اقامه نماز استان و بكار گيري روحانيون در مدارس را از برنامه هاي اجرايي اين اداره كل ذكر کرد و همچنين از تشكيل 160 نشست دانش آموزي به همراه اولياء، فرهنگيان در خصوص نماز خبر داد و افزود: در راستاي برنامه عترت ، اداره كل آموزش و پرورش گلستان با تشكيل دو دوره كلاس هاي آموزش مداحي ويژه دانش آموزان و استفاده از مربيان و مداحان نامي در اين زمينه و ثبت 200 هيأت دانش آموزي و 1800 گفتمان ديني در سطح مدارس استان گام هاي اساسي در تحقق هدف تربيت حيات طيبه عنوان کرد.

بنيادي مشاور وزير و مدير كل اداره قرآن ، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره بر نقش قرآن در تشكيل حيات طيبه دانش آموزان گفت: تربيت عبد صالح و حضور تك تك دانش آموزان با اين عنوان در جامعه همچنين احياء ترويج فرهنگ قرآن در تمام اجزاي معلمين و دانش آموزان از اهداف اصلي سند تحول بنيادين است.

وي در ادامه اذعان داشت: ظهور انقلاب اسلامي ايران به منظور ادامه راه پيامبر اكرم (ص) در دنياست و امروز شاهد تربيت انساني بر مبناي قرآن در سرتاسر ايران هستيم و به بركت اين انقلاب در هر نقطه ايران هزاران حافظ، قاري و مفسر قرآني وجود دارد.

وی در ادامه خواستار تلاش مستمر و جدي معاونت هاي اداره كل در تحقق اهداف قرآني سند تحول بنيادين، اجراي برنامه ها و رعايت بخشنامه هاي ابلاغي وزارت، همچنين نظارت دقيق اداره كل بر اين روند شد.