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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

حجت الاسلام ارزانی:

مبلغان اصفهانی پاسخگوی شبهات جوانان دیگر استانها خواهند بود/ اعزام مبلغ به پنج استان

مبلغان اصفهانی پاسخگوی شبهات جوانان دیگر استانها خواهند بود/ اعزام مبلغ به پنج استان

اصفهان-خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی از طرح اعزام سه روزه مبلغ به استان‌ها و شهرستان ها خبر داد.

حجت الاسلام حبیب الله ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:این طرح طی دو الی سه روز برگزار می شود که در آن افرادی به عنوان مبلغ به پنج استان و 15 شهرستان اعزام می‌شود که این استان‌ها شامل کهگیلویه و بویر احمد، لرستان،خرم آباد، هرمزگان و چهارمحال بختیاری است.

ارزانی ادامه داد: اعزام تخصصی کارشناسان با همکاری موسسه مهدی موعود به مناسبت دهه مهدویت است و هر موسسه‌ای که نیازمند این باشند با اعلام نیاز می‌توان همکاری لازم را با آنها داشت.

وی آشنایی با مهدویت و پرسش و پاسخ به شبهات در این خصوص، معرفت افزایی، ارتقا سطح آگاهی مردم از مهمترین اهداف اجرایی این طرح دانست.

 

کد مطلب 2080692

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