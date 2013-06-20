مشارکت 69درصدی در انتخابات خبرگان/ کسب 88درصد آراتوسط سید شرف الدین ملک حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هرسه نامزدهای این انتخابات از شخصیت های برجسته و مدرسین مطرح حوزه های علمیه و دانشگاهها بودند اما مردم کهگیلویه و بویراحمد با بیش از 254هزار رای ارادت مجدد خود را به خاندان ملک حسینی نشان دادند.

وی بیان کرد: آقای سید شرف الدین ملک حسینی بدون تبلیغات در این انتخابات با کسب 88درصد آرای ماخوذه به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و این قوت قلبی برای مردم استان بود.

صابری ضمن تبریک این انتخاب به آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی گفت: امیدوارم ایشان همچون گذشته و اجداد طاهرینش در خدمت به مردم و همراهی با ولایت موفق باشند.

وی اظهار داشت: 71 درصد افراد دارای حق رای در بویراحمد، 73 درصد در کهگیلویه، 68 درصد در گچساران، 64 درصد در دنا، 75 درصد در بهمئی، 83 درصد در باشت و 75 درصد مردم چرام و 69 درصد مردم لنده در انتخابات خبرگان رهبری مشارکت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخاباتهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا 24 خرداد در استان برگزار شد.