اخوان المسلمین به فعالیت های آشکار عادت ندارد

به گزارش خبرگزاریی مهر، حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ مصر اظهار داشت: در روزهای 28 و 29 ژانویه 2011 یعنی زمانی که اعتراضات در میدان التحریر ادامه داشت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 تا 3 بار با من تماس تلفنی برقرار کرد که من در آخرین تماس به وی پاسخ دادم.

مبارک افزود: اوباما درباره اوضاع مصر در آن زمان از من سوال کرد و سپس گفت به عقیده من تو باید اداره کشور را به سیاستمدارانی همچون محمد البرادعی واگذار کنی که من در جواب به وی گفتم من از تو و از هیچکس دیگر دستور نمی گیرم، اگر مردم مصر مرا نمی خواهند من کناره گیری خواهم کرد اما باید ملت مصر نسبت به خطراتی که فرا روی آن قرار دارد آگاه کنم.

دیکتاتور سابق مصر خاطرنشان کرد: اخوان المسلمین بارها می خواست علیه جمال عبدالناصر کودتا کند و وی طوری با اخوانی ها تعامل می کرد که خواهان حفظ کشور است اما اخوانی ها همواره حکومت عبدالناصر را نمی خواستند اما آنها عادت ندارند آشکارا فعالیت کنند زیرا تمامی فعالیت هایشان پنهانی و غیر علنی است اما دولت نمی تواند پنهانی و محرمانه اداره شود.

مبارک در ادامه گفت: اخوان المسلمین با عصر حاضر مشکل دارد و تعامل اخوانی ها با اقتصاد همچون تجار است.