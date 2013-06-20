برگزاری نماز جماعت در 15 بوستان همدان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود عسگريان امروز در جلسه هماهنگي اقامه نماز در بوستانهاي شهر همدان از آمادگي شهرداري در پشتيباني از فراهم كردن فضاهاي لازم پاركهاي همدان براي اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در ايام تابستان خبر داد.
وی گفت:برگزاري نماز جماعت در پاركها از چهار سال پیش با همكاري شهرداري، شوراي اسلامي شهر، دفتر نماينده ولي فقيه در استان و ديگر ارگانها در همدان كليد خورده است.
عسگريان اضافه كرد: شهرداري همدان امسال با توجه به سابقه اين كار فرهنگي و ديني همكاري و مساعدت ارگانها این امر را قوت می بخشد.
وي با اشاره به استقبال شهروندان از نماز جماعت در بوستانها اظهار داشت: شهرداري همدان آمادگي دارد كه در حد امكان در خصوص پشتيباني و منظور كردن فضاها اين امر را قوت بخشد.
شهردار همدان با بيان اينكه نماز جماعت در 10 بوستان سطح شهر برگزار ميشد، افزود: ميتوان با برنامه ريزي هاي مناسب تعداد اين نقاط را به 15 پارك افزايش داد.
سيد مسعود عسگريان اضافه كرد: در برنامهريزيها بوستانهايي را كه شهروندان پيشنهاد دادهاند نيز لحاظ می شود.
عسگريان با اشاره به فعاليت راديو شهر اظهار داشت: در اين زمينه ميتوان ساعات برنامه بعدازظهر را براي گزارش دهي در پاركها اختصاص داد تا مردم از برگزاري اين برنامه در فضاهاي باز آگاه شوند.
وي بر استفاده صحيح از امكانات تأكيد كرد و گفت: باید مجموعه ارگانها و دستگاههاي اجرايي كه در برنامه اقامه نماز جماعت بوستانها فعاليت و نقشي دارند با هم هماهنگ بوده و در راستاي برگزاري هر چه باشكوه تر اين مراسم همت كنند.
نظر شما