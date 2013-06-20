کشتی گیر باسمنجی مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرد/ پیروزی هادی برابر نفر سوم المپیک

به گزارش خبرنگار مهر ، پرویز هادی دارنده مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا در سالهای 2012 و 2013 صبح امروز موفق شد در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌ ملی کشتی آزاد کمیل قاسمی نفر سوم المپیک لندن را شکست دهد.

مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد از صبح امروز در سالن شهدای هفت‌تیر تهران با حضور مدعیان آغاز شد که طی آن در یکی از کشتی های حساس، پرویز هادی از آذربایجان شرقی برابر کمیل قاسمی از مازندران قرار گرفت.

در این رقابت، پرویز هادی که سال 2012 برابر کمیل قاسمی در رقابتهای انتخابی المپیک 2012 لندن در تهران شکست خورده بود، این بار موفق شد با نتیجه قاطع 6 بر یک رقیب خود را از پیش روی بردارد.

پرویز هادی با این پیروزی با ارزش انتقام المپیک 2012 لندن را از کمیل قاسمی گرفت و به عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی در آمد.