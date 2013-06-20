  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

کشتی گیر باسمنجی مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرد/ پیروزی هادی برابر نفر سوم المپیک

کشتی گیر باسمنجی مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرد/ پیروزی هادی برابر نفر سوم المپیک

تبریز – خبرگزاری مهر: کشتی گیر سنگین وزن باسمنجی موفق شد با شکست نفر سوم المپیک لندن جواز حضور در رقابتهای جام جهانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر ، پرویز هادی دارنده مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا در سالهای 2012 و 2013 صبح امروز موفق شد در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌ ملی کشتی آزاد کمیل قاسمی نفر سوم المپیک لندن را شکست دهد.

مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد از صبح امروز در سالن شهدای هفت‌تیر تهران با حضور مدعیان آغاز شد که طی آن در یکی از کشتی های حساس، پرویز هادی از آذربایجان شرقی برابر کمیل قاسمی از مازندران قرار گرفت.

در این رقابت،  پرویز هادی که سال 2012 برابر کمیل قاسمی در رقابتهای انتخابی المپیک 2012 لندن در تهران شکست خورده بود، این بار موفق شد با نتیجه قاطع 6 بر یک رقیب خود را از پیش روی بردارد.

پرویز هادی با این پیروزی با ارزش انتقام المپیک 2012 لندن را از کمیل قاسمی گرفت و به عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی در آمد.

کد مطلب 2080740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها