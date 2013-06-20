نمایشگاه ضیافت ویژه ماه رمضان در خراسان شمالی برپا می شود

حسین کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح ضیافت در خراسان شمالی به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز در ماه مبارک رمضان از پانزدهم تیر ماه اجرا می شود، اظهار داشت: در این طرح، نمایشگاهی با ظرفیت 200 غرفه برپا خواهد شد که در این نمایشگاه، مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با تخفیف 10 درصدی نسبت به بازار ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در خلال برگزاری این نمایشگاه، فروش های فوق العاده و نظارت های ویژه بازرسان این سازمان از غرفه های فروش نیز انجام می شود، افزود: به طور کلی در این نمایشگاه و فروشگاه های فروش فوق العاده، کالاهایی نظیر برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن، قند و شکر، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، حبوبات و ... عرضه می شود.

به گفته کاظم زاده برای برپایی این نمایشگاه در حال حاضر 57 تن گوشت قرمز، 171 تن عدس، 114 تن نخود و 342 تن مرغ منجمد وارد استان و ذخیره شده است. وی اضافه کرد: البته همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سبد کالایی نیز به کارمندان دولت تعلق می گیرد که این سبد غذایی به ازای هر نفر دارای 10 کیلوگرم برنج هندی، چهار و نیم کیلوگرم روغن، پنج کیلوگرم قند و شکر، گوشت قرمز و سفید و ... است.

سرپرست معاونت توسعه تجارت داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در پایان با اشاره به اینکه شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در نمایشگاههای طرح ضیافت این استان استقرار می یابند، گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه، بازرسان و ناظران رسمی و افتخاری این سازمان طرح تشدید بازرسی خواهند داشت و در این طرح تمركز بازرسی ها بر روی كاهش تخلفاتی نظیر كم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و نیز احتكار معطوف است.