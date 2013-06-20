20 کودک بی سرپرست در شوش نیاز به مسکن دارند

سید محمد نوری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این موسسه در سال 1384 تاسیس شده است، اظهار کرد: هدف این موسسه حمایت مادی و معنوی از کودکان و نوجوانانی است که بنا به دلایلی سرپرست خود را از دست دادند.



نوری افزود: هم اکنون بیش از 20 کودک و نوجوان در شهرستان شوش از حمایت های مختلف این موسسه برخوردار هستند.



وی با اشاره به کمک های نقدی خیرین و مسئولین شهرستان افزود: کمک های نقدی که از خیرین دریافت می شود صرف خوراک، پوشاک، لوازم التحریر و... می شود.



نوری عنوان کرد: به منظور تامین مسکن مناسب برای اسکان کودکان و نوجوانان بی سرپرست، این موسسه نیاز مبرم به کمک های مردمی دارد.



