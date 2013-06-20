بسته هاي فرهنگي، آموزشي در مجموعه ائل گولی تبریز توزيع شد

مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: هدف از توزيع بسته هاي آموزشي در بين شهروندان آشنايي هر چه بيشتر آنان با مباحث مربوط به پسماند و مديريت صحيح و علمي آنهاست.

عليرضا اصغري افزود: برنامه فرهنگي توزيع بسته هاي فرهنگي در فواصل زماني خاص در مناطق مختلف شهر تبريز و به صورت گردشي بین شهروندان انجام می شود.

وي ادامه داد: زير ساخت هاي لازم جهت تحقق كامل قانون جامع پسماندها در شهر تبريز فراهم شده و مشاركت شهروندان تبريزی در طرح پروژه هاي اين سازمان نظير طرح تفكيك از مبدا پسماندها بسيار راهگشاست و معضلات زيست محيطي تبریز مرتبط با زباله و پسماند در حد چشمگيري كاهش خواهد يافت.

مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز گفت: در خصوص بسته هاي فرهنگي،آموزشي در قالب بسته هاي فرهنگي علاوه بر جزوات و كتابچه هاي آموزشي براي سنين مختلف و گروه هاي هدف،كيسه زباله مخصوص خودرو، پيشبند آشپزخانه و دفترچه هاي رنگ آميزي ويژه كودكان در بين شهروندان توزيع شده است .

گفتنی است: از ابتداي سال جاری چندين برنامه توزيع بسته هاي فرهنگي در ميدان های پرتردد و همچنين پارك ها و مراكز خريد به مورد اجرا گذارده شده است و در آينده نيز در ديگر اماكن عمومي شهر و مراكز تفريحي نظير ارتفاعات عون ابن علي اجرا خواهد شد.