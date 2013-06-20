  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

رنحبر اعلام کرد:

اجرای طرح هجرت سه در مازندران با کمبود اعتبار مواجه است

اجرای طرح هجرت سه در مازندران با کمبود اعتبار مواجه است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران گفت: اجرای طرح هجرت سه در استان با کمبود اعتبار مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید رنجبر پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: قرار است این طرح در اول تیرماه سالجاری آغاز که بنده بعید می دانم با این مشکلات اعتباری این طرح در زمان مقرر انجام شود.
 
وی افزود: مازندران در شش سال گذشته همواره با اختلاف امتیازی بالا در بین سایر استانهای کشور عملکرد قابل قبولی داشته و در هرسال بیش از سهمیه تعیین شده اجرا کرده است.

رنجبر، هزینه کلی اجرای طرح هجرت سه امسال در مازندران را حدود 40 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این تعداد 20 میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی مدارس هزینه می شود.
 
وی عمده کارهای دانش آموزان در قالب طرح هجرت سه را رنگ آمیزی، نقاشی و خطاطی روی دیوار، تعمیر میز و صندلی، سیم کشی ساختمان، تاسیسات و فضای سبز و محوطه سازی بیان کرد.
 
مسئول بسیج سازندگی مازندران، طرح هجرت سه را مهم ترین و کاربردی ترین عرصه های حضور جوانان در سازندگی کشور اعلام کرد.
 
وی ادامه داد: این طرح در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان با توجه به نیازهای روحی و روانی و علاقه و رشته تحصیلی در قالب کارهای گروهی برنامه ریزی شده است.
 
رنجبر بیان داشت: مطالبات 800 میلیون تومانی پیمانکاران، دانش آموزان و مربیان طرح هجرت سه سال گذشته هنوز پرداخت نشده است.
کد مطلب 2080803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها