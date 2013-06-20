اجرای طرح هجرت سه در مازندران با کمبود اعتبار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید رنجبر پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: قرار است این طرح در اول تیرماه سالجاری آغاز که بنده بعید می دانم با این مشکلات اعتباری این طرح در زمان مقرر انجام شود.

وی افزود: م ازندران در شش سال گذشته همواره با اختلاف امتیازی بالا در بین سایر استانهای کشور عملکرد قابل قبولی داشته و در هرسال بیش از سهمیه تعیین شده اجرا کرده است.



رنجبر، هزینه کلی اجرای طرح هجرت سه امسال در مازندران را حدود 40 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این تعداد 20 میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی مدارس هزینه می شود.

وی عمده کارهای دانش آموزان در قالب طرح هجرت سه را رنگ آمیزی، نقاشی و خطاطی روی دیوار، تعمیر میز و صندلی، سیم کشی ساختمان، تاسیسات و فضای سبز و محوطه سازی بیان کرد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران، طرح هجرت سه را مهم ترین و کاربردی ترین عرصه های حضور جوانان در سازندگی کشور اعلام کرد.

وی ادامه داد: این طرح در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان با توجه به نیازهای روحی و روانی و علاقه و رشته تحصیلی در قالب کارهای گروهی برنامه ریزی شده است.