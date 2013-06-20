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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

صابری تاکید کرد:

تشکیل شورای راهبردی سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

تشکیل شورای راهبردی سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تشکیل و فعال شدن شورای راهبردی سوادآموزی در این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: تشکیل و فعال شدن این شورا می تواند نقش مهمی در گسترش سوادآموزی در استان و از بین بردن بی سوادی داشته باشد.

وی بر تشکیل کمیته ای متشکل از اداره کل امور روستایی استانداری، ‌اداره کل آموزش و پرورش استان، ‌بخشداران و دهیاران تاکید کرد و اظهار داشت: این کمیته باید در خصوص شناسایی دقیق بیسوادان استان اقدام کند.

استاندار افزود: شناسایی دقیق آمار بیسوادان استان در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مقدمه اقدام در جهت رفع بی سوادی است.

وی بیان کرد: استخراج آمار و اسامی بیسوادان استان از طریق سازمان آمار کشورباید به عنوان یکی از وظایف اصلی این کمیته صورت گیرد.

صابری بر برون سپاری فعالیتهای سوادآموزی تاکید کرد و بیان داشت: برون سپاری امر تعلیم و تربیت بیسوادان، باید روشن و دقیق باشد و در این زمینه از معلمین مدارس، بازنشسته ها و افراد مجرب و متعهد استفاده شود.

صابری تصریح کرد: یکی از شاخصهای توسعه درجامعه میزان با سوادی در آن جامعه است و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی میزان با سوادی در این استان افزایش بسیار چشمگیری داشته است.

وی عنوان کرد: بیسوادی حتی یک نفر در جامعه اسلامی مطلوب نیست و همه باید در جهت سواد آموزی معدود بیسواد باقیمانده در استان تلاشی جهادگونه کنند.

 

کد مطلب 2080808

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