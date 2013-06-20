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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

چهاردولی:

مدارس سمپاد ملایر در آینده جزو قطبهای سمپادکشور می شوند

مدارس سمپاد ملایر در آینده جزو قطبهای سمپادکشور می شوند

ملایر- خبرگزاری مهر:مدیر آموزش و پرورش ملایر با بیان اینکه سه هزار و200 نوآموز ملایری امسال در دوره اول دبستان ثبت نام می شوند، گفت: مدارس سمپاد ملایر در آینده جزو قطبهای سمپادکشور می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الله چهاردولی ظهر پنجشنبه در جلسه سر گروه های آموزشی در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ملایر ضمن تقدیر از زحمات سرگروهها افزود: امسال ما در مسابقات فرهنگی و هنری رتبه اول استان همچنین درمسابقات نانو در استان رتبه دوم راکسب نموده ایم و اینها نشاندهنده ظرفیت بزرگ آموزش و پرورش شهرستان است.

وی اظهار داشت: شما همکارانی که مسئولیت سر گروه بودن را قبول کرده اید وظیفه سنگین تری نسبت به سایر همکاران دارید.

 چهاردولی بیان داشت: این امر به روز بودن و مطالعه بیشتری را می طلبد و ما توقع داریم همکاران با برنامه ریزی دقیق و منسجمی کار را شروع کنند تا بهترین دستاورد ها را برای شهرستان و استان را داشته باشیم.

 وی گفت: باید شاخص ها در همه زمینه ها معلوم باشد چون تنها قبولی در کنکور نمی تواند به عنوان شاخص آموزش و پرورش یک شهرستان مطرح باشد.

مدیر آموزش و پرورش ملایراظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان، ما در خیلی از شاخص ها در سطح استان و بعضی از آنها در سطح کشور می توانیم رتبه اول را داشته باشیم.

 چهاردولی گفت: با توجه به اظهار نظر دوستان متخصص در این زمینه مدارس سمپاد ملایر در آینده جزو قطبهای سمپادکشور می شوند.

وی در پایان یادآور شد: امسال ما برای 3200 نوآموز ورودی به دوره اول دبستان برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم در قالب مدارس شاهد،قرآنی،خاص و سایر مدارس ثبت نام کنیم.

 

 

کد مطلب 2080819

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