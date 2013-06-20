نبود اعتبار مشکل اصلی هیئت وزنه برداری کرمانشاه / دلیل عدم جذب اسپانسر

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش وزنهبرداري استان كرمانشاه يكي از قطبهاي مهم اين رشتهي ورزش در كشور است و قهرمانان و مربيان اين رشتهي ورزشي بارها توانستهاند ارزشهاي خود را در ميادين كشوري، آسيايي و جهاني به اثبات برسانند.
يكي از بحثهاي اصلي در ورزش قهرماني بايد به شكلي برنامهريزي شده صورت بگيرد. در نظر گرفتن استعدادها و ظرفيتها براي اختصاص بودجه در ورزش قهرماني امري حياتي است و منابع مالي در اين زمينه بايد در راستاي نتيجهگيري و بازدهي مطلوب قرار گيرد.
در بحث ورزش قهرماني وزنهبرداري استان كرمانشاه با معرفي چهرههايي همچون كوروش باقري و كيانوش رستمي كه در ميادين بزرگي مثل رقابتهاي قهرماني جهان و المپيك درخشيدهاند، ثابت كرده است كه از استعداد و ظرفيت بالايي بهرهمند اس و در چنين شرايطي انتظار ميرود مسئولين ورزشي استان و كشور و حتي كميتهي ملي المپيك توجه بيشتري به اين هيئت ورزشيي داشته باشند.
خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره كل ورزش و جوانان استان کرمانشاه حتي قادر به پرداخت هزينههاي روزمرهي هيئتهاي ورزشي نيست و تقريبا هيچ هیئتی نميتواند با وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور اسپانسري را متقاعد به سرمايهگذاري در ورزش كند.
خزايي در خصوص نفرات كرمانشاهي حاضر در تيم ملي عنوان كرد: از كرمانشاه در تيم ملي جوانان ايران ميلاد رشيدي حضور داشت بحمدالله توانست مقام قهرماني آسيا و جهان را در اين ردهي سني به دست آورد.
ميلاد خسروي و ميلاد باقري هم در ردهي سني جوانان به عضويت تيم ملي ايران در آمدهاند و در حال حاضر در اردوهاي تيم ملي هستند. كيا قدمي و كيانوش رستمي هم از اعضاي ثابت تيم ملي بزرگسالان ايران هستند. آقاي كوروش باقري هم به عنوان سرمربي تيم ملي ايران فعاليت دارند.
وي در رابطه با قهرماني ميلاد رشيدي در مسابقات قهرماني نوجوانان جهان و برگزاري مراسم تقدير براي او گفت: به دليل نبود اعتبارات تا اين لحظه نتوانستهايم مراسمي براي تقدير از ميلاد رشيدي كه قهرمان جهان شده است ترتيب دهيم. با مسئولان استاني هم رايزنيهايي داشتهايم. بنده چند نوبت به استانداري مراجعه كردهام كه براي برگزاري اين مراسم مساعدت لازم را بعمل بياورند اما هر بار من را از اين اتاق به آن اتاق فرستادهاند و تاكنون هيچ اقدامي در اين باره انجام نشده است. به نظر من اين نوع رفتار با كساني كه افتخار آفريني ميكنند و پرچم ايران را در دنيا به احتزاز در ميآورند اصلا شايسته نيست ورزشكاران را دلسرد ميكند. شوراي شهر هم هيچ كمكي به هيئت نكرده است. فقط براي تبليغات و راي آوري بيشتر از ما استفاده كردند.
وي ادامه داد: اميدواريم شوراي شهر جديدي كه انتخاب ميشود به ورزش بهاي بيشتري بدهد و فقط براي عكس تبليغاتي سراغ ورزشكاران نيايند.
خزايي در پايان با ابراز رضايت از سطح داوري وزنه بردار در استان كرمانشاه بيان كرد: در حال حاضر استان كرمانشاه هفت داور ممتاز درجه يك بينالمللي و پنج داور ممتاز درجه دو بينالملل دارد و از اين لحاظ داوري ما در كشور حرف اول را ميزند.
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