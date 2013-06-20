منتخبان تهرانی چه کسانی هستند / نگاهی به زندگی نامه و سوابق اجرایی 31 عضو شورای شهر تهران

احمد مسجد جامعی متولد سال ۱۳۳۵ وفرزند آیت اله مصطفی مسجدجامعی از علمای به نام تهران است . دانش آموخته دوره کارشناسی در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی (پس از استعفای سید عطاءالله مهاجرانی) بوده است.وی در دوره سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حمایت ائتلاف اصلاح طلبان به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت.مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی وزارت ارشاد، معاون پژوهشی، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، قائم مقام وزیر ارشاد، مشاور رییس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیئت مدیره بنیاد باران، عضو هیئت امناء موسسه گفتگوی تمدنها و رئیس موزه قرآن بوده است .مسجد جامعی را می توان تنها ترین مدافع میراث تهران در شورای شهر تهران دانست . او بارها در خصوص به یغما رفتن هویت این شهر هشدار داده و دل نگران خاطرات این شهر است .این عضو تهرانی شورای شهر تاریخ شفاهی تمامی محلات ،آداب و رسوم و... پایتخت است . او به تمام اتفاقات فرهنگی اجتماعی شهر واکنش نشان داده و کم ترپیش آمده اتفاقی در حوزه فرهنگ بی افتد و او نسبت به آن در جلسات علنی بی تفاوت باشد .پیگیری او برای تبدیل خانه بزرگان ادب و هنر واندیشه به موزه و مقابله با تخریب بناهای تاریخی تهران از فعالیت های قابل توجه وی است .