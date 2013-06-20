منتخبان تهرانی چه کسانی هستند / نگاهی به زندگی نامه و سوابق اجرایی 31 عضو شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر،مهمترین خبر شهری این هفته اعلام نتایج نهایی شورای شهر چهارم بود. از حالا و بر اساس ترکیب شورا رای زنی ها برای انتخاب رئیس شورای شهر و شهردارآینده شروع شده است . در زیر نگاهی کوتاه داریم به زندگی نامه 31 نفر منتخب تهرانی برای حضور در شورای چهارم شهر تهران .
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مهدی چمران در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه تهران است.او عضو کمیته استقبال از امام خمینی و جانشین فرمانده ستاد جنگهای نامنظم (مصطفی چمران) بوده است. وی همچنین در مقاطعی، ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس را بر عهده داشته است. مهدی چمران، معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و مشاور تحقیقات علمی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا نیز بوده است. ریاست دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران نیز از جمله مسئولیتهای اجرایی اوست.وی که از چهرههای شاخص جریان اصولگرایی است، با پیروزی قاطع گروه آبادگران در دومین دورهٔ شورای شهر تهران به رهبری وی، به عنوان ریاست این شورا انتخاب شد. وی در دورهٔ بعد نیز این جایگاه را حفظ کرد.بسیاری از اعضا به سبک مدیریت وی در شورا گلایه دارند . او مشاور احمدی نژاد بوده و دوستی خود را هنوز هم با وی حفظ کرده است . بسیاری از مشکلات پایتخت را او شخصا به رئییس جمهور می گوید و گره کور مشکلات را باز می کند .
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علیرضا دبیر زادهٔ ۲۵ شهریور ۱۳۵۶ در محله یا کوی سیزده آبان شهر ری کشتیگیر آزادکار ایرانی است. علیرضا دبیر دارای دکترای منابع انسانی است. او در انتخابات شورای شهر تهران به عنوان نماینده با رای بالا انتخاب شد.
قهرمان جوانان جهان مجارستان ،قهرمان مسابقات جهانی تهران (۱۹۹۸)،قهرمان اول جام جهانی و ستاره مسابقات آمریکا (۱۹۹۹)، نائب قهرمان مسابقات جهانی آنکارا (۱۹۹۹)،قهرمان اول جام جهانی و ستاره مسابقات آمریکا (۲۰۰۰)، قهرمان المپیک سیدنی (۲۰۰۰)، قهرمان و ستاره مسابقات جام جهانی آمریکا (۲۰۰۱)،نائب قهرمان مسابقات جهانی صوفیه (۲۰۰۱)،نایب قهرمان مسابقات جهانی تهران (۲۰۰۲)، نایب قهرمان بازی های آسیایی بوسان (۲۰۰۲)،قهرمان مسابقات بینالمللی جام تختی (در هر دوره شرکت).دبیر در شورای سوم تلاش بسیاری برای عدم جدایی ری از پایتخت کرد.
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احمد مسجد جامعی متولد سال ۱۳۳۵ وفرزند آیت اله مصطفی مسجدجامعی از علمای به نام تهران است . دانش آموخته دوره کارشناسی در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی (پس از استعفای سید عطاءالله مهاجرانی) بوده است.وی در دوره سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حمایت ائتلاف اصلاح طلبان به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت.مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی وزارت ارشاد، معاون پژوهشی، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، قائم مقام وزیر ارشاد، مشاور رییس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس هیئت مدیره بنیاد باران، عضو هیئت امناء موسسه گفتگوی تمدنها و رئیس موزه قرآن بوده است .مسجد جامعی را می توان تنها ترین مدافع میراث تهران در شورای شهر تهران دانست . او بارها در خصوص به یغما رفتن هویت این شهر هشدار داده و دل نگران خاطرات این شهر است .این عضو تهرانی شورای شهر تاریخ شفاهی تمامی محلات ،آداب و رسوم و... پایتخت است . او به تمام اتفاقات فرهنگی اجتماعی شهر واکنش نشان داده و کم ترپیش آمده اتفاقی در حوزه فرهنگ بی افتد و او نسبت به آن در جلسات علنی بی تفاوت باشد .پیگیری او برای تبدیل خانه بزرگان ادب و هنر واندیشه به موزه و مقابله با تخریب بناهای تاریخی تهران از فعالیت های قابل توجه وی است .
|حسین رضازاده را با فریادهای ابوالفضلش در میادین ورزشی می شناسیم . حالا او فاتح رقابت های انتخابات شورای شهر تهران نیز شده است . اومتولد ۱۳۵۷ هـ.ش در اردبیل ،ملیپوش سابق تیم ملی وزنهبرداری ایران، دارنده دو مدال طلای المپیک و رکورددار جهانی حرکت دوضرب در دستهٔ فوق سنگین است. او اکنون رییس فدراسیون وزنه برداری ایران است.حسین رضازاده تاکنون دو بار مدال طلای مسابقات المپیک را برای ایران برده است. وی صاحب رکورد دو ضرب دستهٔ +۱۰۵ کیلوگرم است و پیش از مسابقات جهانی وزنه برداری در فرانسه صاحب رکورد یک ضرب دسته مثبت۱۰۵ کیلوگرم این رشته ورزشی نیز بود. او در ایران به عنوان "قهرمان قهرمانان" نیز انتخاب شدهاست. آخرین قهرمانی وی مربوط به بازیهای آسیایی دوحه است. جمع مدالهای حسین رضازاده: ۸ مدال طلا (۲ مدال المپیک؛ ۴ مدال جهانی و ۲ مدال بازیهای آسیایی) و ۲ مدال برنز است.در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد یونان برای کسب شهروندی یونان در ازای دریافت ماهانه ۲۰ هزار دلار را رد کرد همچنین تقاضای مشابه ترکیه را مبنی بر تغییر تابعیت خود به ترکیه و دریافت ۱۰ میلیون دلار پاداش در صورت قهرمانی در المپیک آتن و دریافت ماهانه ۲۰ هزار دلار رد کرد.حسین رضازاده در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ، صریحا از محمود احمدینژاد پشتیبانی کرد و گفته بود که به دلیل علاقه قلبی به احمدینژاد، حاضر است مسئولیت افتخاری ستاد ورزشی او را بر عهده گیرد.رضازاده رئیس جمهور ایران را قدرتمندترین سیاستمدار جهان دانسته و گفته بود: "نه آمریکا، نه اسرائیل و نه هیچ کس دیگر حریف احمدی نژاد نخواهد شد. ۲۲ خرداد پای صندوق های رای فریاد خواهیم زد: احمدی نژاد، یا ابوالفضل." همزمان در سایت فدراسیون تحت امر او، اعضای تیم ملی نوجوانان وزنه برداری افسوس می خوردند که چرا به سن قانونی برای رای نرسیده اند تا نام احمدی نژاد را داخل صندوق ها بیاندازند.کمیته حمل ونقل لندن در آستانه المپیک لندن ،در نقشه مترو ویژه لندن اقدام به نامگذاری ایستگاهها به نام اسطوره های المپیک نموده است.در این نقشه اسامی بزرگانی چون حسین رضازاده، قهرمان و رکورددار فوق سنگین وزنه برداری المپیک در کنار بزرگانی چون نعیم سلیمان اوغلو، جان دیویس، واسلی آلکسیف و پیروس دیماس به چشم میخورد. ایستگاه جنوبی لندن ،بنام حسین رضازاده نامگذاری شده است.
|حبیب کاشانی متولد آبادان یکی از اعضای شورای شهر تهران است. او به مدت یک سال (از تیر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۷) به عنوان مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران فعالیت میکرد. او توسط محمد علی آبادی ریس وقت سازمان تربیت بدنی پس از محمدحسن انصاریفرد به این سمت انتخاب شد و توسط فشارهای وارده از طرف سازمان پس از یک سال مجبور به استعفا شد و مهندس داریوش مصطفوی جانشین ایشان شد. ایشان در طی یک سال فعالیت خود در باشگاه توانست پس از پنج سال ناکامی پرسپولیس را به مقام قهرمانی لیگ برتر ایران برساند .وی پس از استعفای عباس انصاری فرد دوباره وبا مقام سرپرستی اداره پرسپولیس را به عهده گرفت و با انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی با وی دوبار پیاپی قهرمان جام حذفی و چهارم لیگ شد.به دنبال صحبتهای علی دایی بر ضد حبیب کاشانی هردو استعفا کردند ولی حبیب کاشانی دوباره توسط علی سعیدلو به سر کار برگشت. او طی یک فرایند پیچیده حمید استیلی را به جای علی دایی به سرمربیگری پرسپولیس گمارد؛ اما با توجه به نتایج ضعیف تیم پرسپولیس و فشار هواداران؛ سازمان تربیت بدنی او را از کار برکنار کرد و سردار محمد رویانیان را به عنوان مدیر عامل پرسپولیس برگزید. شایان ذکر است افشین قطبی توسط حبیب کاشانی به فوتبال ایران شناخته شد.سوابق حبیب کاشانی : حبیب کاشانی سابقه دو دوره حضور در شورای اسلامی شهر تهران را دارد .همچنین دارای چندین سال سابقه جبهه وچندین سال فرمانده حوزه بسیج در غرب تهران بوده است .وی مدیریت مجموعه آموزشی پسرانه هما (دبستان -راهنمایی - دبیرستان) را نیز در کارنامه خود دارد.
|هادی ساعی بنهکهل زادهٔ ۲۱ خرداد ۱۳۵۵ در شهر ری و قهرمان تکواندو جهان و المپیک است. او با بهدست آوردن دو مدال طلا و یک مدال برنز، پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در تاریخ بازیهای المپیک است. ساعی در سال ۱۳۸۵ در سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران شرکت کرد. او در فهرست ائتلاف اصلاح طلبان قرار داشت، به مقام پنجم انتخابات رسید و به شورای شهر تهران راه یافت. این در حالی بود که در زمان انتخابات برای شرکت در بازیهای آسیایی در دوحه بهسر میبرد و مسابقات او در بازیهای آسیایی دوحه، به دلیل ممنوعالتصویر شدن از صدا و سیما پخش نشدچند روز بعد او در جشن شب یلدا در نشریه چلچراغ جایزه شجاعت را که از طرف خوانندگان این هفتهنامه دریافت کرده بود به سید محمد خاتمی اهدا کرد.او که با لیست اصلاح طلبان به شورا آمد به تدریج به سمت اعضای همفکر شهردار تهران گرایش پیدا کرد .ساعی ساکت ترین و پر غیبت ترین عضو شورای شهر تهران است . شاید اظهار نظرهای وی در صحن علنی شورا به تعداد انگشتان یک دست هم نباشد .او درباره راز سکوتش در شورا می گوید: تمامی مصوبات و مواردی که در صحن علنی مطرح میشود در کمیسیونهای مربوط بررسی میشود و من تمامی حرفهای خود را در کمیسیونها عنوان میکنم دلیلی وجود ندارد که بخواهیم حرف تکراری بزنم.اگر برخی از اعضا اصرار دارند که در مورد خاصی که پیش از این چانه زنی شده است اظهار نظر کنند، شاید برای این است که میخواهند خودی نشان دهند. چرا که با وجود مطرح کردن مسایلی باز همان تصمیمی که در کمیسیونها اخذ شده است، اجرایی میشود.
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مرتضی طلائی در سال ۱۳۳۷ در یک خانواده پر جمعیت ۱۰ نفره در شهر اصفهان به دنیا آمد. گفته شده ایشان اصالتا خمینی شهری واهل محله شمس آباد خوزان هستند.در سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب سه فرزند شد. در سال ۱۳۷۰ به فرماندهی پلیس شهر اصفهان منصوب شد. و همچنین در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران شرکت کرد و با به دست آوردن اکثر آراء اکنون از اعضاء این شورا است و ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران را بر عهده دارد. وی در سال ۱۳۸۶ در زمان فرماندهی سید اسماعیل احمدی مقدم با درجه سرتیپ تمام از فرماندهی پلیس تهران بزرگ بازنشسته شد.او درشورای چهارم رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران است.
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پرویز سروری ،متولد 5 اسفند 1337 در شهر همدان، عزیمت با والدین در نیمه سال 1338به تهران و سکونت در یکی از محلات جنوب تهران.فعالیت های فرهنگی و مذهبی را با شرکت در جلسات مختلف و هیئت های مذهبی با فراگیری تعالیم اسلامی آغاز کرد و در سن 15 و 16 سالگی در برخی هیات مذهبی و مساجد و جلسات محلی شروع به سخنرانی کرد.فعالیت های فرهنگی و مذهبی او از سال 54 تا 55 سبقه سیاسی گرفت و حضور در سخنرانی ها و آشنایی با کتب استاد مطهری ،شهید مفتح و دکتر شریعتی فصل جدیدی در زندگی سیاسی او باز کرد.با پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته های انقلاب ، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خدمت پرداخت و توسط سپاه پاسداران مامور تشکیل جلسات فرهنگی و مذهبی در مدارس و مساجد شهر کرمان شد ، سپس مسئول فرهنگی منطقه 7 کشوری سپاه پاسداران در استان های ایلام ، کردستان ، همدان و کرمانشاه شد و در اعزام به کردستان همراه گروه دانشجویی مفتخر به آشنایی با شهید بروجردی شد.از سوابق اجرایی او می توان به نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهردر هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در طیف آبادگران،
دبیر مجمع نمایندگان تهران با تصویب نمایندگان شهر تهران در مجالس هفتم و هشتم،ریاست کمیته امنیت داخلی کمسیون امنیت مل و سیاست خارجی در مجلس هشتم،عضو موسس دانشگاه پیام نور تهران ، اسلامشهر و چهار دانگه،عضو هیئت عالی نظارت استان تهراندر سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران.
|رضا تقیپور از ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود او مدرک دکترای علوم پیشرفتهٔ مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت است همچنین کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهرهوری از دانشگاه علم و صنعت ایران را نیز دارا است.رضا تقی پور در سال ۱۳۳۶ در شهر مراغه به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای رشته علوم پیشرفته مدیریت و کارشناسی ارشد در رشته پژوهشی علوم مدیریت و مهندسی صنایع و مدرک کارشناسی در رشته کامپیوتراست. رضا تقی پور کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر صنایع امنیت مخابرات - گروه صنایع مخابرات در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ بودهاست. همچنین وی مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ و مدیرعامل صنایع مخابرات ایران در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ بودهاست.در سوابق مدیریتی تقی پور، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و مدیریت کلان پروژههای طراحی و ایجاد ایستگاههای زمینی، طراحی و ساخت ماهوارههای کوچک دیده میشود. (تدوین برنامه پنج ساله توسعه در حوزه فضا) پیش از معرفی تقی پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد سلیمانی، دکتر سید احمد معتمدی، دکتر سید محمدرضا عارف، مهندس سید محمد غرضی، مهندس سید مرتضی نبوی، شهید دکتر سید محمود قندی، دکتر محمدحسین اسلامی ، مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشتند. رضا تقی پور در سال ۱۳۸۸ و توسط محمود احمدی نژاد، به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی ، معرفی و در روز ۱۲ شهریور همان سال با کسب اکثریت آرا انتخاب شد. وزارت او تا ۱۱ آذر ۱۳۹۱ ادامه داشت.
|الهه راستگو در سال ۱۳۴۱ در شهر ملایربه دنیا آمد تصحیلات وی دارای مدرک کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی ودارای مدرک DBA مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن است . او سابقه ۱۵ سال خدمت در آموزش و پرورش،وی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ملایرونایب رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی،عضو هیئت رئیسه کمیسیون زنان، جوانان و خانواده،مدیر کل اشتغال زنان وزارت کار و امور اجتماعی سالهای ۸۱-۷۹،مشاور امور کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی،مشاور امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی،شاغل در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت کار و امور اجتماعی و...دارد.
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عباس شیبانی متولد ۱۳۱۰ در تهران، پزشک و سیاستمدار ایرانی، از اعضای مؤسس نهضت آزادی ایران و عضو شورای شهر تهران است.وی در سال ۱۳۲۹ فعالیت سیاسی خود را شروع کرد. در سال ۱۳۳۵ در تظاهرات حمایت از جمال عبدالناصر دستگیر و از دانشکده پزشکی نیز اخراج شد. وی در سال ۱۳۴۷ به دانشگاه بازگشت و تحصلات پزشکی خود را به اتمام رسانید.وی با ۹ بار محکومیت ۱۳ سال از عمر خود را در زندان گذرانید.عضو شورای انقلاب، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، وزیر کشاورزی،نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی (۴ دوره)،رییس دانشگاه تهران، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوم (یکی از رقبای محمدعلی رجایی) و پنجم (تنها رقیب هاشمی رفسنجانی)از سمت های بعد ازانقلاب او است .
شیبانی نخستین فردی است که پا به صحن علنی شورا می گذارد و در زمان قانونی هم پایان جلسه شورا را به رئیس شورا تذکر می کند .تذکر معروف او خروج یک خودروی فرسوده در مقابل تولید هر خودروی جدید است . او کم تر در جلسات سخن می گوید .تاخیر و بی نظمی اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا از جمله مواردی بود که شیبانی را وادار به تذکر کرد . او به تازگی نسبت به بلند مرتبه سازی در پایتخت هم گلایه هایی را در شورا مطرح کرد و تذکر داد باید ساختمان های بالای 4 طبقه در تهران تخریب شود و تاکید کرد اگر کسی به این تذکر توجهی نکند خودش شخصا ساختمان های بالای 4 طبقه را تخریب می کند .
|اسماعیل دوستی متولد سال ۱۳۳۷ و از اهالی منطقه کوهدشت است. از ابتدای پیروزی انقلاب در صحنه حضور داشته و مناصبی را در جاهای مختلف تجربه کرده است. در رشته مدیریت دولتی و نیز فوق لیسانس برنامه ریزی شهری تحصیل کرده وسوابقی در سپاه پاسداران و جهاد سازندگی دارد. از سال ۶۲ تا ۶۴ بخشدار بخش طرهان و شهردار کوهدشت و از سال ۶۴ الی ۶۶ شهردار الیگودرز و از سال ۶۶ تا ۷۰ شهردار خرم آباد بوده است.از سوابق دیگر اسماعیل دوستی می توان به فرماندار نور آباد دلفان،مدیر کل برنامه ریزی و مالی اداری در استانداری لرستان،نماینده کوهدشت در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی،شهردار منطقه ۳ تهران،مشاور شهردار تهران،مشاور وزیر کشوراز سال ۸۲ تا ۸۵ استاندار کهکیلویه و بویراحمداو هم اکنون بازنشسته وزارت کشور ومشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد و عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی بانک پارسیان است.اسماعیل دوستی از زمانی که شهردار خرم آباد بود به طور جدی به فکر نمایندگی کوهدشت افتاد و با کنار رفتن کاندیدای سنتی جریان چپ کوهدشت یعنی علی اصغر اسفندیاری از عرصه رقابتها در مبارزه انتخاباتی با علی امامی راد به مجلس راه یافت.
|احمد دنیامالی در سال ۱۳۳۹ در بندر انزلی متولد شد. او در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران شرکت کرد با 157277 رای سیزدهم شد به عضویت شورای شهر تهران درآمد.اودارای دکترای برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات ایران، تهران است .اومعاون سابق فنی-عمرانی شهرداری تهران بوده است .عضو هیأت رئیسه و خزانه دار فدراسیون جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای بخشی از مسئولیت های ورزشی اوست.
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محمد سالاری در تاریخ بیستم آبان ماه سال 1347 در روستای نشیب از توابع شهر خوشاب شهرستان سبزوار در خانواده ای با وضیت معیشتی متوسط به دنیا آمد.تحصیلات دوران ابتدایی در روستای محل تولد ودوران راهنمایی را در روستای کاهان وتحصیلات متوسطه را در دبیرستان شهید کاظمی نارمک تهران در رشته تجربی به پایان رساند. و دارای مدرک لیسانس بیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.عضو شورای عالی حزب همبستگی میباشد و مدتی نیز مدیر مسئولی روزنامههای "همبستگی" و "اسرار" را بر عهده داشته است.
وی همچنین مشاور شهردار اسبق منطقه 22 تهران و مشاور رییس هیات امناء دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگان نیز بوده است.
|محمد مهدی تندگویان فرزیند شهید تندگویان است . او معتقد است قوانین و نظارت های موجود در شورای شهر جوابگوی نیازهای جامعه شهری نیست .
|فاطمه دانشور کارشناس مدیریت بیمارستانی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است و در حال حاضر بهرهبرداری از سه معدن بزرگ سنگ آهن در شاهرود، رفسنجان و بیجار را برعهده دارد و به طور مستقیم یکصد نفر و به طور غیرمستقیم ۳۰۰ نفر زیر نظر او کار میکنند.
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احمد حكيميپور،متولد 1342 زنجان ،تحصيلات وی فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه تهران است . اونماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره چهارم با حضور در كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس به مدت 4 سال،معاون سازمان اموال تمليكي وزارت اقتصاد و دارايي،پنجاه ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ تحميلي، جانباز 30 درصد،عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام ،عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس وصاحب امتياز و مدير مسوول نشريه اميد زنجان است .
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محمد حقاني،متولد 01/02/1322 در روستای دستگرد – برخوار اصفهان است.در سال 1346 پس از طی دوران تحصیلات عالی در رشته کشاروی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران موفق به اخذ درجه فوق لیسانس شد. دوران سربازی بلافاصله در سپاه ترویج و آبادانی وقت در منطقه فریدن-خوانسار و گلپایگان و در روستاهای منطقه سپری شد.در سال 1371 با توجه به ضرورت و توجه شهرداری تهران به مسائل فرهنگی اجتماعی برای اولین بار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی راه اندازی و به عنوان اولین معاونت این بخش فراموش شده از مأموریت های شهرداری، مشغول بکار شد تا سال 1376 مجدداً مأموریت حوزه معاونت خدمات شهری به وی داده شد.از سال 1376 تا سال 1382 که پس از37 سال سابقه بازنشسته شد در طول سال های خدمت با 17نفر شهردار در شهرداری های اصفهان و در تهران با شهرداران وقت از جمله آقایان کرباسچی، ملک مدنی، الویری و احمدی نژاد همکاری داشت.
|مجتبی شاکری کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک است و در سوابقش مدیر دفتر هنر و ادبیات ایثار بنیاد جانبازان، مدیر دفتر هنر و ادبیات سازمان بسیج دانشجویی، عضویت در شورای طرح و برنامه گروه معارف شبکه دو سیما و مشاور فرهنگی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.
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سید عبدالحسین مختاباد امرئی زاده فروردین ۱۳۴۵ آهنگساز و خواننده مطرح و بنام موسیقی سنتی ایران و عضو اصلی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران است.
او فارغالتحصیل کارشناسی علوماجتماعی از دانشگاه تهران، کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه یورک کانادا، کارشناسی موسیقی از دانشگاه اتاوا کانادا و دکترای موسیقی (آهنگسازی و اجرا) از دانشگاه گلداسمیت انگلستان میباشد. مختاباد در کنار تحصیل دانشگاهیاش سال ۱۳۷۰ بعد از بیش از یک دهه تعلیم و فراگیری ظرایف موسیقی ایرانی و غربی، فعالیت رسمی هنری و موسیقیاییاش را با ارائه اثر معروفش به نام "تمنای وصال" با آهنگسازی و خوانندگی خود آغاز کرد.
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رحمت الله حافظی،متولد سال 1343 اصفهان است.
وی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی است. از سمتهای حافظی باید به معاونت اجرایی و پشتیبانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اشاره کرد.
|ابوالفضل قناعتی کارشناس مدیریت است.وی در سوابق اجرایی خود مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه سازندگی شهید همت، رییس هیات بدنسازی استان تهران و رییس سازمان بسیج ورزشکاران تهران بزرگ را به همراه دارد.
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اقبال شاکری هم دارای مدرک دکترای عمران است.
وی در سوابق اجراییاش معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه امیرکبیر، رییس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا بوده است.
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محمد مهدی حجت متولد 1328 است. فوق لیسانس معماری (دانشگاه تهران ) و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی (دانشگاه YORK انگلستان ) هم در کارنامه تحصیلی وی دیده میشود.
از جمله سوابق اجرایی حجت میتوان به جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو،رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد.
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غلامرضا انصاری، زاده 1335 در مشهد است. سیاستمداری منتصب به جبهه اصلاحات و از اعضای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکان و عضو بنیاد باران است. وی نماینده مستقل مردم مشهد و کلات در مجلس چهارم شورای اسلامی بوده است. در دولت اول خاتمی ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشت. انصاری در دولت هشتم به عنوان استاندار مازندران برگزیده شد. وی در سوابق خود سمت سفیر تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان را نیز دارد.
|معصومه آباد متولد 1341 در آبادان است دارای درجه دكترا از دانشگاه لندن است ازسوابق علمي - اجرايي وی می توان به مسئول انجمن اسلامي دبيرستان 1359-1356 - بيسج ويژه 1358- مسئول درمانگاه محرومين درون مرزي 1367-1356 - رئيس بخش زنان و زايمان بيمارستان نجميه 1377-1375 -مسئول موسسه فرهنگي بروج ، مشاور مدير كل شهرداري تهران اشاره کرد او 4 سال در زندان های عراق اسیر بود و از زنان جانباز محسوب می شود .او مسئولیت نامگذاری ها را در شورا بر عهده دارد . هرچند هر وقت پای سلامت تهرانی ها به وسط می آید اباد به سادگی از کنار او نمی گذرد .
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عبدالمقیم ناصحی متولد 1327 است.از سوابق اجرائی و اجتماعی ناصحی میتوان به مدیر اجرائی و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، مشاور عالی شهردار تهران و رئیس مرکز فعالیتهای دینی، رئیس مجتمع 18 شورای حل اختلاف تهران و غیره اشاره کرد.
|محسن سرخو هم معاون سابق وزارت کار و امور اجتماعی و رئیس سابق آموزش فنی و حرفهای بخشی از سوابق اجرایی او است .
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عباس جدیدی زاد ۱۳۵۱ در تهران کشتیگیر آزادکار سابق و مربی کنونی ایرانی است. او یک مدال طلای قهرمانی جهان در سال ۱۹۹۸ و دو مدال برنز در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ را در اختیار دارد. جدیدی در فینال المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا در یک رقابت جنجالی و ناعادلانه و با کمک داوران به نفع کورت انگل امریکایی به مدال طلای المپیک دست پیدا نکرد و مدال نقره المپیک را بر گردن آویخت. جدیدی در آن مسابقات لری خابلوف برندهٔ چندین مدال طلای المپیک و جهان را با ضربهٔ فنی شکست داده بود. او در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی هم در دستهٔ ۱۳۰ کیلو به مقام چهارم رسید.وی در سال ۱۹۹۳ با شکست رسول خادم به عضویت تیم ملی در دستهٔ ۹۰ کیلوگرم درآمد و در رقابتهای جهانی تورنتو ۱۹۹۳ با شکست ماخاربک خادارتسف روس و ملوین داگلاس آمریکائی قهرمان جهان شد، اما به دلیل استفاده از داروی نیروزا مدال او پس گرفته شد.
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محسن پیرهادی مرداد 1359 در تهران متولد شده است، در مقطع کارشناسی ادیان و عرفان تحصیل کرده و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته روابط بینالملل به ادامه تحصیل پرداخت. این مدرس دانشگاه سمتهایی چون معاون امور اجتماعی فرهنگی منطقه 3 و 7 تهران، مدیر امور اجتماعی فرهنگی شورای اصناف کشور و مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران بزرگ را در پرورنده کاری خود دارد.
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محمدمهدی مفتح زاده: ۸ دی ۱۳۳۵، قم نماینده تویسرکان (همدان) در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. وی همزمان منتخب شورای شهر تهران نیز گردیده است.وی سابقا نمایندگی دوره چهارم و پنجم، هفتم و هشتم و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بوده است. او پسر بزرگ محمد مفتح میباشند. وی همزمان با تحصیل در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف، به کار در حیطه صنعت نیز پرداخت.دکتر مفتح پس از ورود به مجلس شورای اسلامی و شروع به کار در کمیسیون برنامه و بودجه کشور، تجصیلات دکترا را به پایان رساند. مدیر عامل مجتمع انبار و سردخانهٔ شهید امین زاده، نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامهٔ داخلی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هشتم)،نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران (دوره پنجم)، مخبر کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم)، مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم)و... بخشی از سوبق اجرایی اوست .
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