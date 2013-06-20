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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

حکیم جوادی خبر داد:

خدمات الکترونیکی در استان قم گسترش می‌یابد

خدمات الکترونیکی در استان قم گسترش می‌یابد

قم - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از گسترش خدمات الکترونیکی تا پایان سال جاری در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی در مراسم افتتاحیه مرکز دیتا سنتر استان قم که پیش از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار و اعضای شورای اداری استان قم در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد؛ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: استان قم پیشرو در حوزه ارتباطات بوده است و از لحاظ پیشبرد زیرساخت های ارتباطی بی نظیر بوده و آن چه که می توانست این چرخه را کامل می کند افتتاح مرکز دیتا سنتر بود که آن هم امروز محقق شد.

وی عنوان کرد: فضاهایی در دیتا سنتر ایجاد می شود که سرویس های اطلاعاتی به مخاطبان ارائه می دهد و این مرکز استانی در جلوگیری از ترافیک اطلاعاتی نیز بسیار سهیم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم ارائه سند جامع اطلاعات ابراز داشت: امید است با همت استاندار قم خدمات الکترونیکی استان قم تا پایان سال جاری به حداکثر میزان خود برسد و مجموعه وزارت خانه نیز این آمادگی را دارد.

حکیم جوادی افزود: مرکز دیتا سنتر استان قم قابلیت گسترش و افزایش سرور را دارد و با اختصاص فضاهای اجرایی بیشتر این مرکز در اختیار دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اطلاعات مرکز دیتا سنتر تاثیر بسزایی دارد چرا که سرمایه ای قابل مبادله و معامله و ملموس است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مجموعه وزارت خانه مجری طرح مرکز دیتا سنتر بوده است و این مرکز بعد از استان قم در استان همدان افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: به رغم تغییراتی که در نرخ ارز وجود داشت در حوزه اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت های خوبی رسیدیم و امید است استان قم به شکوفایی بیشتری در این حوزه در آینده نزدیک برسد.
 

کد مطلب 2080886

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