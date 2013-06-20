به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی در مراسم افتتاحیه مرکز دیتا سنتر استان قم که پیش از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار و اعضای شورای اداری استان قم در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد؛ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: استان قم پیشرو در حوزه ارتباطات بوده است و از لحاظ پیشبرد زیرساخت های ارتباطی بی نظیر بوده و آن چه که می توانست این چرخه را کامل می کند افتتاح مرکز دیتا سنتر بود که آن هم امروز محقق شد.

وی عنوان کرد: فضاهایی در دیتا سنتر ایجاد می شود که سرویس های اطلاعاتی به مخاطبان ارائه می دهد و این مرکز استانی در جلوگیری از ترافیک اطلاعاتی نیز بسیار سهیم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم ارائه سند جامع اطلاعات ابراز داشت: امید است با همت استاندار قم خدمات الکترونیکی استان قم تا پایان سال جاری به حداکثر میزان خود برسد و مجموعه وزارت خانه نیز این آمادگی را دارد.

حکیم جوادی افزود: مرکز دیتا سنتر استان قم قابلیت گسترش و افزایش سرور را دارد و با اختصاص فضاهای اجرایی بیشتر این مرکز در اختیار دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اطلاعات مرکز دیتا سنتر تاثیر بسزایی دارد چرا که سرمایه ای قابل مبادله و معامله و ملموس است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مجموعه وزارت خانه مجری طرح مرکز دیتا سنتر بوده است و این مرکز بعد از استان قم در استان همدان افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: به رغم تغییراتی که در نرخ ارز وجود داشت در حوزه اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت های خوبی رسیدیم و امید است استان قم به شکوفایی بیشتری در این حوزه در آینده نزدیک برسد.

