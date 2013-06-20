نقشه GIS حوزه معدن زنجان در دست تهيه است

به گزارش خبرنگار مهر،، سعيد عباسي ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد توسعه معادن استان زنجان افزود: تهيه اين نقشه راهبردي مراجعه سرمايه گذاران را به دستگاههاي متولي كمتر مي كند.

همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه تولید فولاد استان در سال گذشته 13 میلیون تن بود و امسال تولید 51 میلیون تن از این محصول هدف‌گذاری شده است گفت: هدف‌گذاری برای سال 1404 نیز 70 میلیون تن است که رشد 540 درصدی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

علی معصومی میزان استخراج سنگ‌آهن از معادن استان زنجان در سال گذشته را 350 تن اعلام و با یادآوری اینکه امسال استخراج 500 هزار تن سنگ‌آهن را در دستور کار داریم افزود: به زودی سامانه‌ای برای صدور مجوز به معادن در استان راه‌اندازی خواهد شد که در این سامانه از منابع اطلاعاتی GIS نیز استفاده خواهد شد.



