روحانی:نگاه ها در کشور باید معطوف به آینده باشد/ضرغامی:آمادگی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در دیدار با عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی تاکید کرد که فرصتی مغتنم برای گسترش آرامش در کشور و حل مشکلات مردم فراهم شده است و از رسانه از جمله صدا و سیما انتظار می رود در جهت حفظ و گسترش این فرصت تلاش کنند.

رئیس جمهوری منتخب ملت ایران با بیان اینکه "نگاه ها در کشور باید معطوف به آینده باشد"، تصریح کرد: هرچه که بود را باید برای گذشته گذاشت و برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از مسیر اعتدال تلاش کرد.

ضرغامی در این دیدار که در محل استقرار موقت رئیس جمهوری منتخب ملت ایران برگزار شد با تبریک به دکتر روحانی آمادگی صدا و سیما را برای همکاری با دولت آینده اعلام کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت که پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی بزرگ برای کشور است.