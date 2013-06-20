وجود مشکل در تربیت نیروی انسانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیلی ظهر پنجشنبه در همایش روز بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور شهر زنجان با بیان اینکه تحویل نیروی انسانی درست و تربیت شده با موازین اسلامی به جامعه آن را عاری از مشکل خواهد کردافزود: اگر روزی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز مانند شهید چمران باشند و خود را فدای اسلام و کشور نمایند بدون شک مشکلی در کشور ما وجود نخواهد داشت.



وی افزود: اگر امروز شاهد وجود مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور می باشیم دلیل آن نبود تربیتی صحیح در نیروهای انسانی است که تحویل جامعه می شود.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر نقش پر رنگ روءسای دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی مانند شهید چمران و شهید شهریاری ادامه داد: در صورتی که موفق به تربیت انسان ها به شیوه شهید شهریاری و شهید چمران نشده ایم باید در راه و روش خود تجدید نظر نماییم.



اسماعیلی با یادآوری اینکه برخی ها دنبال الگوهای مناسب می گردند افزود: شهید چمران و شهید شهریاری الگوهای بسیار مناسبی برای تربیت نسل جوان امروزی ما می باشند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بدترین فجایع تاریخی در عصر ماه رخ می دهد گفت: این موضوع حاکی از این است که انسان های تربیت شده انسان هایی نیستند که جامعه بشری امروزی به آنها نیاز دارد.



اسماعیلی به آمار وحشتناک تلفات انسانی در چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت: طراح اصلی همه این فجایع انسانی کسانی هستند که در دانشگاه های بزرگ دنیا بوده اند.



وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دنیا در تربیت نیروی انسانی دچار مشکل است افزود: متاسفانه الگوهای ما را در داخل کشور و در نظام مقدس اسلامی نیز کنار گذاشته اند و الگوهای غربی را وارد دانشگاه ها کرده اند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام اسلامی مدعی الگو بودن در جهان است ادامه داد: ارایه الگوی جدیدی برای دنیا نسئولیت سنگینی است چرا که هر انسان فاسدی به راحتی می تواند دنیا را با وضعیت فعلی اداره کنند.



اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما امروز نمی توانیم مشکلات اقتصادی خود را حل نماییم به دلیل وجود مشکل در تربیت نیروهای انسانیمان است. شهدای ما در طول 8 سال دفاع مقدس همه چیز خود را فدا کردند تا آبروی نظام حفظ شودو صرف حرف زدن از شهدا نمی تواند دردی را دوا کند امروز باید به صورت آماری بتوانیم بگوییم چند نفر را با الگوی چون شهید چمران و شهید شهریاری از دانشگاه وارد جامعه کرده ایم.



وی تاکید کرد: زمانی که هر فردی در هر مسئولیتی از کوچکترین امکانات برای سود و منفعت خود تلاش نکند می توان گفت که اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر وجود مشکل در برخی از اساتید دانشگاهی گفت: متاسفانه ما اساتیدی داریم که نه تنها شهیدانی چون چمران و شهریاری را تربیت نمی کنند بلکه دانشجویان را نیز منحرف می کنند. بنابراین باید ر عملکرد نادرست اساتید دانشگاهی عکس العملی نشان داده شود.