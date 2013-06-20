فراخوان همایش تجلیل از جوانان برتر گچساران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پناهپوری بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فراخوان همایش تجلیل از جوانان برترگچساران به همه ادارات، نهادها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ارسال شده است و پس از معرفی نفرات به دبیرخانه همایش تا پایان هفته جوان در مراسمی از جوانان برتر گچساران تجلیل خواهد شد.

وی بیان داشت: ادارات و نهادهای که فراخوان همایش را دریافت کرده اند، تا دوم تیرماه سال جاری فرصت دارند جوانان برتر خود را به این دبیرخانه معرفی کنند.

پناهپوری افزود: در نخستین روز از هفته جوان، جوانان گچسارانی با حضور در گلزار شهدای این شهر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

وی برگزاری نشست هم اندیشی نخبگان جوان با نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی را از دیگر برنامه های هفته جوان عنوان کرد و افزود: این نشست در راستای همفکری و تعامل در زمینه های فرهنگی، علمی، کارآفرینی و توسعه زیر ساختهای اجتماعی برگزار خواهد شد.

پناهپوری همچنین از افتتاح دفتر امور جوانان گچساران در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود: همه مراحل هماهنگی همایش و برگزاری نشست هم اندیشی در گچساران توسط "امین دهقانی " نماینده معاونت فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و دبیر ستاد جوانان این اداره انجام خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران یادآور شد: همه مراحل مربوط به انتخاب جوان برتر به عهده همان مرکز است و معاونت فرهنگی و امور جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد فقط مسئولیت برگزاری همایش را برعهده دارد.

پناهپوری افزود: با افتتاح دفتر ستاد جوانان گچساران همه امکانات برای برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی برای انتخاب و معرفی جوانان برگزیده به جشنواره کشوری حضرت علی اکبر (ع) فراهم می شود.

وی با بیان اینکه جوانان رده سنی 17 تا 30 می توانند دراین جشنواره شرکت کنند، اظهارداشت: جوانان علاقمند در رشته های مختلف فرهنگی، هنری، علمی، طلبه های جوان، سربازجوان و کارآفرینان جوان می توانند در کارگروه های مختلف ستاد جوانان فعالیت کنند.

پناهپوری تصریح کرد: این افراد که دارای شرایط عضویت هستند، می توانند به دفتر امور جوانان اداره ورزش و جوانان گچساران مراجعه کنند.